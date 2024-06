Samsung mostra per ERRORE i nuovissimi Galaxy Z Fold6 e Flip6

Samsung non è nuova a gaffe del genere che, nella circostanza, chiamano in causa gli attesissimi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, di cui più volte ci siamo occupati anche in nostri precedenti articoli.

Manca circa un mese alla presentazione ufficiale dei due smartphone pieghevoli ma l’azienda ne ha distrattamente svelato il design che, a prima vista, sembra ricordare lo stile di Samsung Galaxy S24 Ultra.

Ecco a voi Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

L’immagine che avete appena visto è stata accidentalmente pubblicata sul sito ufficiale di Samsung per il Kazakistan. Inutile sottolineare come, nel giro di pochissime ore, questa abbia già fatto il giro del web, Reddit compreso. Normale che succedesse, considerando la curiosità del pubblico nei confronti di simili dispositivi.

Samsung Galaxy Z Fold6, come detto, richiama l’estetica di Galaxy S24 Ultra osservandone i bordi, con profili laterali spigolosi ed angoli meno curvi. L’immagine menziona anche Galaxy AI: non è certo una sorpresa, in quanto i precedenti modelli delle serie S e Z hanno già ricevuto l’aggiornamento a One UI 6.1. La configurazione della tripla fotocamera posteriore conferma poi le anticipazioni diffuse dal leaker Ice Universe.

Venendo ora a Samsung Galaxy Z Flip 6, il display esterno dovrebbe essere leggermente più grande rispetto a quello del precedente modello. In caso contrario, verrebbe mantenuta la diagonale da 3,4 pollici, in aggiunta allo schermo interno da 6,7 pollici. Risponde all’appello la doppia fotocamera posteriore che, stando ai rumor circolati online, dovrebbe consentire scatti a 50 MP. Anche per la batteria ci si aspetta un piccolo upgrade: si parla di un modulo con capacità di 4.000 mAh.

Sia Samsung Galaxy Z Fold6 e sia Galaxy Z Flip6 dovrebbero mostrare una piega meno visibile in corrispondenza degli schermi pieghevoli, contando poi sulla presenza di un processore Snapdragon 8 Gen 3 ed eseguendo fin da subito One UI 6.1.1 basato su Android 14.