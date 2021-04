La serie Galaxy S21 continua a vendere più della gamma precedente negli Stati Uniti. Questo è quanto emerge da un nuovo rapporto pubblicato da Counterpoint Research che rivela che l’ultima ammiraglia ha superato il suo predecessore nelle prime sei settimane sul mercato.

Samsung Galaxy S21 senza freni anche in USA

Questi risultati sono in linea con un precedente rapporto pubblicato da Strategy Analytics un paio di settimane fa, che aveva rivelato che le vendite della nuova serie di ammiraglie del costruttore coreano negli Stati Uniti erano tre volte superiori a quelle della gamma del 2020.

Una delle principali forze trainanti del successo della serie Galaxy S21 è stata il prezzo relativamente basso del modello base. È stato rilasciato negli Stati Uniti per 799 dollari. La società di ricerca afferma anche che gli accordi interessanti con i provider e le offerte di permuta hanno incrementato ulteriormente le spedizioni dei prodotti Samsung.

I clienti hanno apprezzato il nuovo design della fotocamera. Il modulo fotografico che ha debuttato con la serie Galaxy S21 è stato particolarmente apprezzato tra gli appassionati di smartphone negli Stati Uniti. Secondo la società di ricerca, questo è stato uno dei pochi motivi per cui i clienti hanno gravitato maggiormente verso la serie di punta del 2021.

Anche il pannello posteriore in policarbonato del modello base sembra aver conquistato alcuni fan, con i rappresentanti dei gestori di telefonia che affermano che alcune persone in realtà preferivano la back cover in plastica. Nel frattempo, la mancanza di un caricatore da muro è stata un lieve fastidio per alcuni consumatori, ma mai un problema.

Non è tutto oro quel che luccica: secondo Counterpoint Research le vendite di Galaxy S21 sono leggermente diminuite a marzo e pare che continueranno a farlo anche ad aprile. Allo stesso tempo, è probabile che i modelli midrange e budget-phone della serie Galaxy A possano contribuire a ridurre le vendite di Galaxy S21 nei mesi successivi.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S21 5G: tutti i prezzi

Samsung

Samsung Galaxy S21 5G

Smartphone