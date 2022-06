Samsung: le vendite dei foldable aumenteranno a dismisura

Sappiamo tutti che in estate arriveranno i nuovi pieghevoli di casa Samsung; i dispositivi saranno dei device premium in tutto e per tutto, con processore potentissimo e con un comparto fotografico degno di questo nome. Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 saranno incredibili, secondo quanto si legge. Ora apprendiamo che nonostante le ottime vendite della generazione precedente, l’azienda sudcoreana pare che abbia deciso di raddoppiare l’offerta per far fronte all’eventuale domanda fuori controllo.

In poco meno di un anno, Samsung afferma di aver venduto oltre 7 milioni di Z Fold3 e Z Flip3. Praticamente, all’interno del settore dei foldable, è la regina incontrastata. Sui nuovi modelli in arrivo invece, si prevede che le vendite, entro l’inizio del nuovo anno, dovrebbero raggiungere un valore elevatissimo (15 milioni di unità). Rischiamo di assistere ad una domanda due volte maggiore a quella avuta nel 2021.

Samsung: i pieghevoli saranno richiestissimi, secondo la società

Facciamo il punto delle indiscrezioni: il Fold4 avrà uno schermo flessibile da 7,56 pollici e uno esterno da 6,2″; le fotocamere saranno nuove e sotto la scocca dovremmo trovare memorie rapide fino a 1 TB. Il flip phone invece, avrà il solito schermo da 6,7 pollici, uno esterno da 2,1 e un processore Snapdragon 8+ Gen 1, proprio come il fratellone. La memoria sarà limitata a 512 GB. Ipotizziamo una robustezza da record, come abbiamo visto nel modello del 2021.

Stando a quanto mostrato dallo youtuber Mrkeybrd, scopriamo che il Flip3 ha resistito ad oltre 418.500 piegature prima di crollare; pensate che è un valore praticamente doppio rispetto a quello dichiarato dalla compagnia (200.000).

Cosa vi consigliamo noi?

A proposito di acquiasti: se state cercando un pieghevole di ultima generazione vogliamo suggerirvi l’acquisto dello Z Flip3, uno dei pieghevoli più apprezzati di sempre che oggi si trova a soli 749,99€ su Amazon (con un ulteriore coupon da 50€ applicabile al checkout). Ha il SoC Snapdragon 888 e il modem 5G.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.