Samsung lancia il Galaxy S20 FE 2022 Edition

Samsung Galaxy S20 FE 2022 Edition è stato presentato ufficialmente dalla compagnia; parliamo di un flagship killer con schermo AMOLED, processore Qualcomm Snapdragon 865, prezzo contenuto e molto altro ancora. Tuttavia, c'è una nota stonata: il device è disponibile per l'acquisto esclusivamente in Corea del Sud, tramite provider come KT e LG Uplus. Facciamo il punto su tutte le informazioni che abbiamo sul suddetto device e vediamo in cosa cambia dal modello uscito due anni or sono.

Samsung Galaxy S20 FE 2022: le caratteristiche

Partiamo con ordine: il Galaxy S20 FE 2022 presenta uno schermo S-AMOLED da 6,5 ​​pollici con risoluzione Full HD+. Fra le altre cose, vanta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Anteriormente troviamo una selfiecam da 32 megapixel e il posteriormente invece, lo smartphone si compone di un modulo fotografico con all'interno tre sensori: 12 (principale, con OIS) + 12 (ultrawide) + 8 Mega (teleobiettivo, con stabilizzazione al seguito).

Ma cosa c'è al di sotto della scocca? Curiosamente, si trova il medesimo processore Qualcomm che abbiamo visto nel modello 2020. C'è lo Snapdragon 865, coadiuvato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage al seguito. La batteria è da 4500 mAh ma non si sa se gode della fast charge, della wireless charge o della reverse charging. Il software è Android 12.

La scocca è certificata per la resistenza IP68 e c'è un fingerprint in-display. Stando a quanto afferma il sito di GSMArena, questo è lo stesso smartphone che ha debuttato nell'estate di due anni fa. Non c'è più il cavo auricolari targato AKG, però.

Non sappiamo ancora se arriverà da noi; ad oggi, in Corea del Sud costa 700.000 KRW (al cambio sono circa 574 dollari). Si trova nei colori Cloud White, Cloud Lavender e Cloud Navy. Il provider KT regala una cuffia AKG per tutti coloro che compreranno in terra natale questo device fino alla fine del mese.

Quale sarà il piano di Samsung? Perché ha lanciato oggi questo telefono?