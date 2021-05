Secondo quanto si apprende da un recente rapporto trapelato in rete, sembra che Samsung e altri OEM cinesi lanceranno diversi nuovi smartphone pieghevoli nel terzo trimestre del 2021.

Samsung: non solo foldable premium all'orizzonte

Il colosso sudcoreano e alcuni altri marchi di telefonia cinesi si stanno apparentemente preparando a lanciare le loro nuove offerte di foldable entro la fine dell'anno corrente. A tal proposito, sappiamo che artisti del calibro di Xiaomi, OPPO e Vivo presenteranno nuovi dispositivi pieghevoli nel terzo trimestre del 2021.

Secondo un rapporto del DigiTimes, fonti del settore vicine alla questione hanno rivelato che il segmento ultra premium vedrà una crescente concorrenza poiché più società proveranno a competere sul mercato con telefoni pieghevoli. Queste fonti hanno aggiunto che il colosso tecnologico sudcoreano non lancerà un nuovo device facente della serie Galaxy Note di fascia alta quest'anno e si concentrerà invece sulla promozione dei suoi nuovi prodotti dallo schermo pieghevole. Questo segna un cambiamento importante per l'OEM.

Allo stesso modo, Xiaomi annuncerà anche nuovi terminali pieghevoli nella seconda metà di quest'anno, nonostante il recente lancio (locale) del Mi Mix Fold. Tuttavia, questi nuovi flessibili potrebbero avere un prezzo inferiore a quello del fratellone da poco rilasciato; parliamo di circa 10.000 Yuan, ovvero 1.600 dollari USA.

Inoltre, anche OPPO aveva anche rivelato il suo concept arrotolabile, l'OPPO X 2021, che probabilmente verrà presentato per la vendita su scala internazionale nel secondo semestre del 2021, secondo quanto dichiarato dalle fonti vicine alla questione.

In particolare, il numero crescente di modelli di device pieghevoli porterebbe – probabilmente – anche ad un aumento delle unità di spedizione di questi dispositivi nel 2022. Le fonti stimano che le spedizioni globali totali di terminali aventi il pannello pieghevole potrebbero aumentare ad oltre 10 milioni di unità nel prossimo anno.

Ad ogni modo, vi consigliamo di restare connessi per ulteriori informazioni in merito, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

