Samsung lancerà le prime TV con Stadia e GeForce Now nel 2022

La prima attesa integrazione tra cloud gaming e smart TV si concretizzerà quest'anno: Samsung ha annunciato l'arrivo di alcuni modelli selezionati che includeranno il supporto integrato per Google Stadia e Nvidia GeForce Now.

Le due applicazioni saranno inserite nel nuovo Gaming Hub che troveremo nel rinnovato sistema operativo dei prossimi dispositivi, accompagnato da un terzo servizio di cloud gaming: Utomik, meno conosciuto delle proposte di Google e Nvidia. Non vi è alcun riferimento invece a Xbox Cloud Gaming e Xbox Game Pass, che si vociferava potessero far parte di alcune smart TV Samsung del 2022.

“Il Samsung Gaming Hub consentirà ai giocatori di scoprire e tuffarsi nei giochi che amano più velocemente attraverso i servizi di gaming in streaming. Gli utenti avranno accesso a una vasta libreria di titoli grazie alle partnership con i leader del settore – NVIDIA GeForce Now, Stadia e Utomik – e questo è solo l'inizio“

Il Gaming Hub funzionerà comunque da supporto anche per le console tradizionali collegate tramite HDMI: viene menzionato un “passthrough” per i controller, in modo da utilizzare un solo pad per tutti i servizi. In questo senso, è già stato confermato il supporto ai controller PlayStation e Xbox.

Una precisione importante: sebbene l'Hub sia progettato per ospitare i servizi di cloud gaming, questi non saranno preinstallati sui televisori, il che si presume che le app dovranno essere scaricate dopo la configurazione iniziale. Non viene specificato invece se funzioneranno al massimo delle loro possibilità, quindi con streaming in 4K: sono dettagli che verranno svelati prossimamente.

Infine, per chi possiede una smart TV Samsung precedente non è chiaro se potrà avere accesso a queste funzionalità. La compagnia specifica che si sta lavorando per rendere il Gaming Hub disponibile a un numero ancora maggiore di clienti, ma è una dichiarazione che per il momento non fornisce ulteriori indicazioni.