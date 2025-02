Samsung: l'aggiornamento a One UI 7 sarà solo parziale su alcuni modelli

In un recente post su Samsung Newsroom Indonesia, Sally, responsabile dello sviluppo software, ha rivelato alcuni dettagli curiosi su One UI 7, l’ultima versione dell’interfaccia personalizzata del produttore, basata su Android 15.

Secondo le dichiarazioni, il colosso sudcoreano ha lavorato a questo aggiornamento per circa tre anni, introducendo funzionalità avanzate che, purtroppo, non saranno disponibili su tutti i dispositivi Samsung Galaxy compatibili con l’update.

One UI 7 “depotenziata” sugli smartphone Samsung più datati

Uno degli elementi più apprezzati della One UI 7 di Samsung è Now Brief, una feature che mostra informazioni rilevanti in base all’orario della giornata e aiuta gli utenti a organizzare la propria agenda. Tuttavia, per funzionare in maniera corretta, Now Brief si affida al Personal Data Engine di Samsung, che richiede una potente NPU (Unità di Elaborazione Neurale) per gestire i dati localmente, senza fare affidamento sul cloud. Questo significa che i dispositivi più vecchi, privi di un hardware sufficientemente moderno, non potranno supportare questa funzionalità.

Al contrario, Circle to Search, la funzione che permette di cercare elementi direttamente dallo schermo, si basa principalmente su risorse cloud, il che la rende compatibile anche con gli smartphone Samsung più datati o di fascia media.

L’intervista non entra nel dettaglio delle altre funzionalità escluse, probabilmente perché Samsung sta ancora lavorando per portare il maggior numero possibile di feature su One UI 7.0. Resta da vedere quali di queste rimarranno esclusive per i flagship più recenti, ma una cosa è certa: Samsung sta puntando su un’esperienza utente sempre più personalizzata e versatile, anche se a costo di lasciare indietro alcuni popolari.