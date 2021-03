La prossima TV 8K di Samsung sarà anche la prima a supportare lo standard per le reti wireless Wi-Fi 6E, offrendo connettività su tre bande diverse. Secondo alcune nuove certificazioni di prodotto, il nuovo prodotto di fascia alta in questione utilizzerà un modem MediaTek. Non è certo una sorpresa, considerando quanto è cresciuta la relazione tra Samsung e MediaTek negli ultimi anni. In effetti, anche le primissime smart TV Wi-Fi 6 di Samsung – rilasciate poco più di un anno fa – erano dotate delle CPU del chipmaker taiwanese.

Samsung: il Wi-Fi 6E sarà uno dei punti di forza dei televisori di punta?

Per quanto riguarda il modello in arrivo, il suo modem è basato sulla scheda di progettazione di riferimento MT7921 di MediaTek. Questo è uno dei più recenti chip ampiamente approvati dal produttore taiwanese, la cui stessa esistenza dovrebbe anche garantire il supporto per le più recenti e migliori tra le altre tecnologie wireless: il Bluetooth 5.0 Low Energy, il WPA3, il Wi-Fi Agile Multiband e molto altro ancora.

L’OEM sudcoreano ha già annunciato la sua line-up principale di TV 8K (e 4K) per il 2021 a gennaio, anche se non è stato ancora detto molto sull’argomento delle loro funzionalità di connettività. Tuttavia, quest’anno sembra che l’azienda voglia puntare su un sound all’avanguardia.

Anche se il modem Wi-Fi 6E rimane una tecnologia di nicchia, sarà comunque un bell’upgrade per questa categoria di prodotti. Di fatto c’è il rischio che questa device disponga si di un modulo così prestante ma potrebbe non essere ampiamente adottato da tutti i Paesi. D’altronde, occorrerà che il TV funzioni sulle bande a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Questo sviluppo arriva non molto tempo dopo che Samsung ha lanciato il suo primo dispositivo compatibile con Wi-Fi 6E, ovvero il Galaxy S21 Ultra. Il fiore all’occhiello di Android non utilizza un chip MediaTek ma invece ne sfrutta uno di Broadcom, così come la maggior parte degli altri smartphone di fascia alta che Samsung dovrebbe rilasciare entro la fine dell’anno (Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 e via dicendo).

