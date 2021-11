Samsung: la One UI 4 per Galaxy S21 è dietro l'angolo

Secondo le ultime indiscrezioni emerse sul web, sembra che Samsung rilascerà la One UI 4 per gli smartphone della serie Galaxy S21 già nel corso della prossima settimana.

Samsung rilascerà la One UI 4 per S21 la prossima settimana

Sono passate alcune settimane da quando il colosso sudcoreano aveva iniziato i beta test per la sua ultima interfaccia utente personalizzata chiamata One UI 4 basata sul sistema operativo Android 12 per i suoi smartphone premium, tra cui la linea Galaxy S21, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 e molti altri. recentemente anche per il Galaxy Note 20.

Mentre la società ha testato la One UI 4 attraverso le varianti Beta, deve ancora rilasciare la stabile per i suoi dispositivi. Ma ora, sembra che Samsung potrebbe iniziare a lanciare la versione ufficiale della sua skin già entro la fine del mese.

Telus, un operatore di rete con sede in Canada, ha aggiornato il suo programma per l'implementazione del software che mostra che Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra riceveranno la UI dell'OEM sudcoreano basata su Android 12 il 23 novembre.

Dato che l'aggiornamento è per i dispositivi collegati al gestore di rete, ci aspettiamo che il software per i modelli sbloccati venga rilasciato un po' prima. Inoltre, la Corea del Sud e gli Stati Uniti potrebbero essere le prime regioni a ricevere il nuovo update basato su Android 12, mentre la Cina dovrebbe ricevere l'aggiornamento alla One UI entro la fine di quest'anno.

Samsung ha già mostrato la sua implementazione della Material You per One UI e ha anche dimostrato la capacità di stabilire nuovi parametri di salute utilizzando l'app Health Together, in modo che i gruppi di persone possano competere nel completare gli obiettivi di allenamento o esercizio.

Il software aggiornato include anche una nuova funzionalità denominata Quick Share che consente il trasferimento senza interruzioni tra dispositivi Galaxy e molto altro. Sembra simile alla modalità “Trova il mio” di Apple, e il nuovo aggiornamento One UI 4 espande anche SmartThings Find ad oggetti come Galaxy Buds e S Pen.