Samsung Galaxy S21: nuova beta della One UI 4.0, ecco i miglioramenti

Samsung Galaxy S21 sta ricevendo un nuovo aggiornamento della One UI 4.0 basata su Android 12, il nuovo sistema operativo di Google che è già in fase di beta testing pubblica per l'attuale gamma di smartphone di fascia alta del colosso sudcoreano.

C'è un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S21

L'aggiornamento per Samsung Galaxy S21 arriva in queste ore con il firmware ZUK1 per tutti gli smartphone presenti nei mercati in cui il programma di beta della One UI 4.0 è attualmente in funzione. Com'è possibile notare dagli screenshot sottostanti, il team di sviluppo di Samsung ha integrato una grande quantità di correzioni e miglioramenti al software: viene migliorata la stabilità del Wi-Fi e dell'hotspot, sono stati corretti i cali di prestazioni quando si impostava una risoluzione del display elevata e molto altro.

Gli utenti che finora hanno installato la beta della One UI 4.0 sulla serie Samsung Galaxy S21 hanno parlato di una build tutto sommato stabile – il colosso sudcoreano ha intenzione di rilasciare la versione definitiva della One UI 4.0 basata su Android 12 durante il mese di dicembre -, il che sottolinea quanto l'azienda stia lavorando duramente per correggere i bug più gravi e ottimizzare al massimo l'esperienza utente.

Per chi fosse già iscritto al canale di beta testing, l'aggiornamento OTA può essere scaricato tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.