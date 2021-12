Samsung Kids si rinnova con la One UI 4.0: ecco le novità

Tra le numerose novità a cui ha lavorato Samsung durante lo sviluppo della One UI 4.0 basata su Android 12, il colosso sudcoreano ha trovato il tempo per rinnovare e migliorare la modalità adatta ai più piccoli. Samsung Kids sulla One UI 4.0 è ricca di tantissime novità che l'azienda ha pensato bene di svelare in un post ufficiale, mettendo in luce quanto gli smartphone muniti del nuovo OS possano essere utilizzati anche dai bambini senza alcun tipo di compromesso.

Samsung Kids cambia tutto con la One UI 4.0

Adesso attivabile con un semplice tap sull'apposita icona disponibile nel pannello dei Quick Toggle della One UI 4.0, la modalità Samsung Kids offre ai genitori la possibilità di cambiare rapidamente il colore del background della home screen e quali applicazioni mostrare su di essa; inoltre, il team di sviluppo ha inserito anche la possibilità di eliminare tutte le applicazioni di default lasciando libera scelta ai genitori.

Il Parental Controll è stato profondamente rivisitato: i genitori possono scoprire con estrema facilità quanto tempo i propri figli hanno passato utilizzando il telefono (durante il giorno e anche durante tutto il mese), oltre a impostare un tetto massimo di utilizzo che può variare in base ai giorni della settimana.

Per rendere l'esperienza di utilizzo ancora più semplice e divertente, Samsung Kids integra anche alcuni giochi in realtà aumentata (AR) come “My Art Studio” oppure “My AR Theater“. “Vogliamo che Samsung Kids sia un partner e un amico sia per i bambini che per i loro genitori – dichiara Jong-in Lee, Project Owner di Samsung Kids a Samsung. Dedicheremo maggiori sforzi per assicurarci che gli utenti vedano più frequentemente Croco e i suoi Little Friends.”

La novità rientra all'interno della nuova divisione mobile Samsung MX che pone al centro di tutto l'utente e le sue necessità.