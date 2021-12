Rivoluzione Samsung: ecco il nuovo nome del ramo mobile

Samsung MX è il nuovo nome della divisione mobile del colosso sudcoreano. La conferma arriva direttamente da MT Roh, Presidente e Direttore del ramo MX della compagnia: “Siamo eccitati di annunciare il nuovo nome del ramo business dopo decenni di innovazione e di leadership all'interno dell'industria mobile. Crediamo fortemente che il cambio di nome ci aiuterà a inaugurare una nuova era nelle innovazioni mobile in cui possiamo creare possibilità ancora più entusiasmanti per gli utenti Galaxy.”

Samsung MX è il nuovo nome della sua divisione mobile

Il nuovo nome scelto dal colosso di Seul ruota attorno a un concetto estremamente importante per l'azienda, ovvero l'esperienza mobile – MX sta per Mobile Experience, appunto. Il nuovo titolo enfatizza la volontà di Samsung di mettere al centro dell'utente l'esperienza mobile ma anche la rapida evoluzione dei suoi dispositivi per soddisfare le diverse esigenze dei suoi utenti.

La novità di oggi fa eco a quella di qualche giorno fa: in quell'occasione vi avevamo anticipato che l'azienda stava riorganizzando il settore interno della telefonia mobile e dell'elettronica di consumo. In quest'ottica, l'annuncio del nuovo nome della divisione mobile, indica una nuova strada per il colosso sudcoreano che si potrà concentrare ancora di più sul mercato mobile.