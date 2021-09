Samsung ISOCELL HP1 da 200 MPX: ecco le caratteristiche

Samsung svela le caratteristiche principali del suo sensore da 200 Megapixel. Di fatto, l'ISOCELL HP1 da 200 MP è l'ultima innovazione di Samsung nel campo dell'imaging da mobile. È anche il riflesso della volontù dell'azienda di spingere i confini delle tecnologie esistenti.

Samsung ISOCELL HP1: lo sviluppo procede

Al momento il suddetto ISOCELL HP1 è ancora in fase di sviluppo, ma i recenti report sono davvero incoraggianti; potrebbe farsi strada negli smartphone nel prossimo futuro.

Samsung ha rilasciato un breve video di ciò che potremmo aspettarci quando questo chipset impressionante si farà strada nei telefoni cellulari. Il video presenta anche con una piccola spiegazione del dispositivo. L'ISOCELL HP1 ha molteplici funzionalità basate sul suo algoritmo di rimozione del deep learning.

Secondo il video e la spiegazione ufficiale dell'azienda, può eseguire il binning di pixel 2 × 2, consentendo così al sensore di girare video 8K, con l'adeguata riduzione del campo visivo. Inoltre, il binning 4×4 è possibile anche con questo sensore, il ché si traduce in una risoluzione di 12,5 MP.

Il Samsung ISOCELL HP1 offre un'eccellente capacità di raccolta della luce ulteriormente accentuata da una serie di sistemi e funzioni intelligenti. Questi includono: HDR sfalsato, Smart-ISO, multicampionamento e Double Super PD. Queste caratteristiche pongono l'HP1 in cima alla classifica tra tutti i competitor.

La compagnia sudcoreana spera di rendere disponibile l'HP1 a molti OEM; come da tradizione, Xiaomi dovrebbe essere uno dei primi marchi a implementare l'ISOCELL da 200 MP in uno dei suoi flagship. Inoltre, non escludiamo Samsung stesso per ovvi motivi; sebbene nessuna azienda abbia rilasciato dichiarazioni definitive sulla questione, il teaser di Samsung potrebbe indicare progressi nello sviluppo del prodotto.

Restate connessi; non appena avremo maggiori informazioni sulla disponibilità dello stesso su un device mobile, ve lo faremo sapere.