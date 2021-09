Samsung ha appena annunciato il nuovo sensore ISOCELL HP1 da 200 Megapixel e un nuovo chipset per fotocamera ISOCELL GN5 da 50 Megapixel.

Samsung ISOCELL HP1: ufficiale, potenza e 200 Mpx

All'inizio di quest'anno, ci sono state diverse segnalazioni sul fatto che Samsung si stesse preparando a lanciare un nuovo sensore per fotocamera per smartphone da oltre 200 megapixel. Ora, il colosso sudcoreano ha annunciato ufficialmente due nuovi ISOCELL per device mobili.

Samsung ha annunciato ISOCELL HP1 come il primo chip fotografico da 200 megapixel al mondo con un sensore di pixel da 0,64 μm. Insieme a ciò, la società ha anche svelato l'ISOCELL GN5 da 50 megapixel come il primo che adotta la tecnologia Dual Pixel Pro di messa a fuoco in tutte le direzioni con due fotodiodi in un singolo pixel da 1,0 μm.

Il primo è dotato della nuovissima tecnologia ChameleonCell, una tecnologia di pixel-binning che utilizza un layout due per due, quattro per quattro o pixel completi a seconda dell'ambiente circostante. Può registrare video 8K a 30 fps con una perdita minima nel campo visivo.

L'HP1 unisce quattro pixel adiacenti per ridurre la risoluzione a 50 MP così da acquisire video 8K senza la necessità di ritagliare o ridimensionare la risoluzione completa dell'immagine.

In un ambiente con scarsa illuminazione, l'HP1 si trasforma in un sensore di immagine da 12,5 megapixel con grandi pixel da 2,56 μm grazie alla fusione di ben 16 pixel adiacenti che assorbono più luce e sensibilità. Oltre a ciò, producono foto più luminose e chiare. Al contrario, in ambienti esterni luminosi, il sensore può acquisire foto ad altissima definizione.

D'altra parte, l'ISOCELL GN5 è il primo sensore di immagine da 1,0 μm del settore che integra la Dual Pixel Pro Mode. È una tecnologia di messa a fuoco automatica completamente direzionale.

Il sistema posiziona due fotodiodi all'interno di ciascun pixel da 1.0μm del sensore orizzontalmente o verticalmente. Con un milione di fotodiodi multidirezionali a rilevamento di fase che coprono tutte le aree del sensore, la messa a fuoco automatica diventa istantanea, afferma l'OEM coreano.

Samsung sta già inviando i suddetti sensori HP1 e GN5 ai produttori di dispositivi. Ciò significa che li vedremo a breve sui dispositivi commerciali.

Samsung

Elettronica