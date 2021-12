Samsung investe sulla fascia bassa: A13 e A23 in arrivo

Secondo quanto si apprende da alcune fonti online, sappiamo che il nuovo Samsung Galaxy A23 dovrebbe avere una fotocamera principale da 50 Megapixel. Unitamente a ciò, abbiamo appreso nuove indiscrezioni sul super low-cost, l'A13.

Samsung Galaxy A23 e A13: due successi a tavolino

L'OEM sudcoreano si sta preparando per lanciare i nuovi modelli facenti parte della serie Galaxy A nel 2022. Abbiamo molto sentito parlare di questi dispositivi negli ultimi giorni. Un nuovo rapporto ora svela alcuni dettagli sul prossimo terminale di fascia medio-bassa. Secondo GalaxyClub, Samsung rilascerà il successore del Galaxy A22 disponibile nelle varianti 4G e 5G.

La pubblicazione afferma che lo smartphone sarà dotato di una lente principale da 50 MP. Pare che anche il Galaxy A13 dovrebbe avere la stessa fotocamera. Sfortunatamente, non si sa nient'altro del terminale in questione. Quindi, non vediamo l'ora di saperne di più sul successore del vendutissimo A22 sotto forma di fughe di notizie e certificazioni emerse in rete nei prossimi giorni.

Il Galaxy A13 invece, è comparso sul web proprio nella giornata di ieri, grazie ad una serie di indiscrezioni provenienti da 91mobiles.

Nelle notizie correlate invece, segnaliamo che la compagnia coreana numero uno al mondo si sta preparando per il debutto della serie di flagship di nuova generazione. I Galaxy S22 sembrano senza segreti, oramai e si dice che arriveranno nel corso del primo trimestre del prossimo anno. All'appello non mancherà il Galaxy S21 FE, device flagship killer che proprio in questi giorni è emerso nuovamente online rivelando nuove caratteristiche e i dettagli contestuali al suo prezzo di vendita per il mercato europeo.

Stando alle informazioni condivise in rete, dovrebbe avere un costo medio di 660€ nel mercato nostrano; sarà vero? Staremo a vedere.