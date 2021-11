Galaxy A13 4G: il budget phone di Samsung si mostra dal vivo

Un inedito leak ci offre la possibilità di conoscere Samsung Galaxy A13 4G con foto dal vivo. Il colosso sudcoreano è evidentemente impegnato nello sviluppo della serie Samsung Galaxy S22, giorno dopo giorno al centro di nuovi rumor e indiscrezioni, ma è chiaro che la serie Galaxy A(x) di fascia bassa conti parecchio per l'azienda di Seul – non a caso l'unico device Samsung nella classifica dei migliori smartphone del 2021 è Galaxy A12, un telefono di fascia bassa.

Samsung Galaxy A13 4G ripreso da foto leak

Ebbene, dopo i vari rumor che ci hanno dato modo di scoprire i contorni di Samsung Galaxy A13 5G e Galaxy A13 4G, in queste ore sono finite in rete le foto dal vivo di Samsung Galaxy A13 4G evidentemente provenienti da qualche ente di certificazione. Le immagini, che riprendono solo il telaio posteriore del telefono, mettono in evidenza una lavorazione economica dello stesso (è ben visibile che si tratta di un pannello in policarbonato) e un modulo fotografico posteriore con ben quattro sensori.

Le foto dal vivo del device di Samsung, oltre a mostrare la dicitura “A13 LTE" a indicare che si tratta della variante 4G – in qualche modo certifica che ci sarà anche una versione con connettività 5G -, mostrano la porta USB Type-C e la griglia per lo speaker di sistema lungo il lato corto inferiore, il bilanciere del volume e il tasto di accensione/spegnimento sul lato destro e il jack audio da 3.5 mm.

Considerando il design da smartphone di fascia bassa, viene quasi istintivo chiedersi quanto potrebbe costare il telefono: secondo le ultime informazioni, è probabile che verrà lanciato in un range tra i 150 e i 180 euro al cambio, ma considerando il leak piuttosto importante è probabile che già nei prossimi giorni avremo l'occasione di scoprire ulteriori novità proprio su questo aspetto.