Samsung Galaxy S21 FE 5G: ecco quanto costerà da noi

I rendering del nuovo Samsung Galaxy F21 FE 5G sono appena trapelati online; in queste ore sono emersi i prezzi per il mercato europeo.

Samsung Galaxy S21 FE: cosa sappiamo al momento?

Il nuovo Galaxy S21 Fan Edition dovrebbe essere lanciato all'inizio di gennaio 2022. Il design del telefono non è un più un segreto poiché i suoi rendering sono apparsi da più fonti online negli ultimi mesi. Winfuture.de ha ora condiviso i rendering ad alta risoluzione del terminale prima del suo annuncio ufficiale.

Il dispositivo arriverà in quattro colorazioni. La pubblicazione ha dichiarato che approderà nelle varianti di archiviazione da 128 GB e 256 GB. È probabile che questi modelli abbiano un prezzo di circa 660 euro e 705 euro, rispettivamente, in Europa. In Germania, queste varianti potrebbero avere un prezzo rispettivamente di 649 euro e 699 euro.

Le voci sulla Fan Edition del Galaxy S21 hanno rivelato che questo potrebbe disporre di un display AMOLED FHD+ da 6,41 pollici che supporterà una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dovrebbe arrivare con un telaio resistente alla polvere e all'acqua classificato IP68.

Il terminale arriverà con il chipset Snapdragon 888 in alcuni mercati, come gli Stati Uniti. La sua variante Exynos 2100 dovrebbe essere rilasciata in Europa e India. Potrebbe essere abbinato a banchi RAM da 8 GB / 12 GB e memorie UFS da 128 GB / 256 GB. È probabile che arrivi con Android 12 basato su One UI 3.1.

Non di meno, potrebbe presentare una fotocamera frontale da 32 megapixel e una tripla lente così ripartita: 12 megapixel (principale) + 12 (ultrawide) + 8 (teleobiettivo). La sua batteria da 4.500 mAh dovrebbe supportare la ricarica rapida da 25 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica wireless inversa.