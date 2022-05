Samsung insiste sugli smartphone economici: Galaxy A04 ed A13s

Samsung continua a lavorare incessantemente per la realizzazione di smartphone destinati alla fascia bassa del mercato. La settimana scorsa abbiamo parlato delle informazioni trapelate riguardo al Galaxy A04s, telefono entry-level di prossimo arrivo. Ora, nuovi rumor sottolineano come l’azienda stia concentrando i suoi sforzi su altri due modelli, vale a dire Samsung Galaxy A13s e Galaxy A04.

Samsung Galaxy A13s e A04: cosa sappiamo al momento

Secondo le anticipazioni diffuse da SamMobile, i nuovi smartphone Samsung sono rispettivamente indicati con i numeri di modello SM-A045F e SM-137F. Le suddette unità, come precisato, dovrebbero poi arrivare sul mercato con i i nomi commerciali di Galaxy A04 e Galaxy A13s. Il prezzo di vendita stabilito per il pubblico sarà decisamente contenuto.

Facile intuire come Samsung Galaxy A04 possa essere la versione (ulteriormente) depotenziata del Galaxy A04s di cui già vi abbiamo parlato. Invece, Galaxy A13s dovrebbe rappresentare un aggiornamento rispetto al già disponibile Galaxy A13 (che puoi facilmente trovare su Amazon ad un prezzo promozionale pari ad appena 159,99 euro, valido per pochi giorni).

Purtroppo non si sa molto altro di questi smartphone, se non che i Galaxy A13s arriveranno sul mercato con un design simile a quello dell’A13 e con Bluetooth 5.2. Allo stesso modo, Galaxy A04 dovrebbe caratterizzarsi per un impatto estetico quasi del tutto identico a quello dell’A04s. Nulla da condividere neppure riguardo all’ipotetica data di uscita prevista per questi due smartphone Samsung.