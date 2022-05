Samsung Galaxy A04s: nuovo smartphone super economico in arrivo

Samsung Galaxy A53 5G (che puoi trovare su Amazon con sconto del 31%) e Galaxy A33 sono gli smartphone di fascia medio-bassa che l’azienda sudcoreana ha recentemente ufficializzato. Le novità potrebbero tuttavia non fermarsi qui. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, la società avrebbe in cantiere altri dispositivi economici da presentare al pubblico: uno di questi sarebbe il Samsung Galaxy A04s di cui sono stati condivisi numerosi render online grazie alla collaborazione tra GizNext e @OnLeaks.

Samsung Galaxy A04s: cosa sappiamo al momento

Il prossimo smartphone Samsung entry level avrà un design unibody, il che significa che non troveremo una cornice metallica che separa il display ed il pannello posteriore: la back cover “avvolgerà” i bordi del telefono. Sul retro avrà spazio anche il modulo a tripla fotocamera e, secondo i render (non ufficiali), ogni sensore si caratterizzerà per un proprio spazio dedicato: non ci sarà quindi un alloggiamento comune per tutte e tre le fotocamere:

Tornando adesso nella zona frontale, Samsung Galaxy A04 sarà dotato di un display da 6,5 ​​pollici con una risoluzione HD+ ed una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Sotto la scocca potrebbero nascondersi un chipset MediaTek ed una batteria da 5.000 mAh. Un altro dettaglio interessante evidenziato nelle immagini è la presenza di una porta USB-C e, al tempo stesso, di un ingresso per cuffie standard da 3,5 mm. Ribadiamo nuovamente che, trattandosi di riproduzioni in 3D che non godono di alcuna conferma da parte dell’azienda, Samsung Galaxy A04s potrebbe arrivare con design finale completamente diverso da quello appena descritto.