Samsung: in arrivo tre nuovi smartphone 5G a basso prezzo

Non solo top di gamma: tre nuovi smartphone Samsung entry level, con i numeri di modello SM-A336E/DS, SM-A536E/DS e SM-M336BU/DS, sono stati individuati nel database di BIS (Bureau of Indian Standards). Si prevede che i suddetti telefoni esordiranno con i rispettivi nomi di Samsung Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy M33 5G, tutti dotati di slot per il dual SIM. L'uscita è prevista in India ma non si esclude che possano raggiungere il mercato europeo.

La fascia entry level del mercato ospiterà tre nuovi smartphone Samsung con connettività 5G

Il Galaxy M33 5G era recentemente apparso nel database di Geekbench con il processore Exynos 1200: a tal proposito, Galaxy A33 5G potrebbe utilizzare lo stesso chipset. Samsung Galaxy A53 5G sarebbe invece disponibile nelle varianti Exynos 1200 e Snapdragon. Lo smartphone dovrebbe essere dotato di un display Super AMOLED a 120 Hz, One UI 4.0 basata su Android 12 ed una configurazione a tripla fotocamera da 64 MP .

Tornando al Galaxy A33, quest'ultimo potrebbe essere equipaggiato con un schermo Super AMOLED da 6,4 pollici, 6 GB di RAM, certificazione IP67 per resistenza a polvere ed acqua, una batteria da 5.000 mAh ed almeno 15 W di ricarica rapida. A bordo del Samsung Galaxy M33 5G dovremmo trovare gli stessi display e processore del Galaxy A33 5G, ma potrebbe affidarsi ad una batteria più grande da 6.000 mAh ed una ricarica rapida di 25 W.