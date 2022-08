Samsung: i pieghevoli saranno "lo standard" entro il 2025

Secondo quanto dichiarato da Roh Tae-moon, il responsabile dei device di casa Samsung, sembra che la compagnia voglia aumentare a dismisura la sua quota di smartphone pieghevoli entro i prossimi anni. Questa potrebbe essere la soluzione al rallentamento delle vendite nel mercato della telefonia mobile.

Di fatto, con le spedizioni dei Galaxy Z Flip e Fold, l’OEM tecnologico sudcoreano sta ottenendo nuovi strepitosi risultati. I foldable infatti, ora rappresentano la metà delle ammiraglie Samsung. Abbiamo in listino tre macrocategorie: la serie Flip, la gamma Fold e la line-up S22 che comprende anche l’S22 Ultra, l’erede spirituale del Note. Oggi apprendiamo che i pieghevoli saranno lo standard per il prossimo futuro.

Samsung: ecco il piano della compagnia sudcoreana

Come tutti sappiamo, il 10 agosto Samsung ha tolto i veli ai nuovissimi Galaxy Z Flip4 e Z Fold4. I device saranno acquistabili dal prosismo 25 agosto, ma si possono già preordinare su Amazon da questo link.

Al momento l’azienda domina il settore ma molti nuovi rivali stanno avvicinandosi pericolosamente alla leadership del brand coreano. Pensiamo a Huawei, OPPO, Motorola, Xiaomi e Vivo. Queste società stanno operando essenzialmente in Cina ma presto il bacino di utenza si allargherà a dismisura.

Facciamo un altro esempio: secondo OMDIA, nel 2021 i pieghevoli erano 7,1 milioni; adesso invece, questo numero sta salendo a 9 milioni, con il flip phone come “dispositivo più venduto”. Tuttavia, la quota totale ha rappresentato solo il 2,6% delle vendite della compagnia.

Infine, secondo The Korea Herald, si apprende che Samsung, anche se supera la rivale per eccellenza Apple in termini di spedizioni, risulta essere lo stesso un passo indietro rispetto alla mela. Ad ogni modo, la novità degli ultimi anni è rappresentata proprio dai foldable. Se siete interessati a prendere il più rivoluzionario di sempre, il Galaxy Z Fold4, sappiate che si trova su Amazon in preordine a 1879,00€.

