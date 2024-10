Samsung ha in mente un curioso laptop con display pieghevole

Samsung è ben consapevole di come la tecnologia degli schermi pieghevoli abbia dato accesso a possibilità inesplorate per i dispositivi elettronici, introducendo form factor innovativi sia per gli smartphone ed anche per i laptop (come dimostrato da aziende quali Asus e Lenovo).

Dopo i Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, Samsung ha intenzione di sviluppare anche un laptop con schermo pieghevole: la conferma giunge da questo brevetto.

Come sarà il futuro laptop pieghevole Samsung?

Il brevetto, risalente al 2020, dimostra come Samsung abbia preso in considerazione questa tecnologia per i laptop già da diversi anni. Tuttavia, il design proposto non segue esattamente il modello che potremmo aspettarci da uno schermo pieghevole nel 2024. In questo caso, l’attenzione si concentra sull’uso della parte superiore del display, con lo scopo di migliorare l’usabilità delle fotocamere integrate.

Il display pieghevole, inclinandosi all’indietro, consente di utilizzare tali sensori fotografici anche nella zona posteriore del laptop, rivelandosi particolarmente utile nel caso delle videochiamate. Per il resto, si evidenzia un design piuttosto tradizionale.

Sebbene il brevetto sia ormai datato, è sintomatico dell’intenzione di Samsung nel voler conquistare una posizione di leadership nel campo dei dispositivi pieghevoli, estendendo l’innovazione dagli smartphone ai laptop. Tuttavia, ciò che possiamo osservare nelle immagini non è detto che rappresenti precisamente il portatile ora in fase di sviluppo. La tecnologia è in continua evoluzione, specie nel campo dei foldable, e potrebbe esistere già un concept più avanzato ma non ancora svelato.

Nel frattempo anche Apple, principale avversaria di Samsung, sembra essere al lavoro su un MacBook pieghevole. Secondo varie indiscrezioni, potremmo trovarci di fronte ad un portatile equipaggiato con un grande display da 18,8 pollici. Tuttavia, la stessa multinazionale di Cupertino sta affrontando diverse complicazioni a livello tecnico che potrebbero ritardarne il rilascio.

Resta quindi da vedere se Samsung riuscirà a portare un laptop pieghevole sul mercato prima di Apple e degli altri produttori a lavoro su questa nuova tecnologia.