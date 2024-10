Samsung ha avviato la distribuzione della One UI sugli smart TV

Nelle ultime ore Samsung ha avviato ufficialmente la distribuzione della One UI sugli smart TV, come annunciato nel corso della conferenza dedicata agli sviluppatori Samsung tenutasi a San Jose lo scorso 4 ottobre.

In occasione della SDC 2024 (Samsung Developers Conference), l’azienda di Seul ha anche confermato che gli smart TV riceveranno sette anni di aggiornamenti, uniformandosi così con quanto già avviene per gli smartphone, dove l’interfaccia grafica del marchio coreano è una realtà consolidata da diverso tempo.

L’aggiornamento in corso, basato sul sistema operativo Tizen 8.0, riguarda i televisori Samsung del 2023. A dare per primi la notizia sono stati i colleghi di SamMobile, che hanno pubblicato l’immagine dell’update per il loro TV OLED S90C.

Oltre alla nuova interfaccia grafica, l’aggiornamento porta con sé nuove funzioni della Game Bar e molteplici miglioramenti dell’interfaccia utente. In “Fonte” il changelog completo.

In concomitanza con la distribuzione della One UI per i suoi televisori, Samsung ha avvertito che alcune app potrebbero non funzionare perché ancora incompatibili con l’ultima versione di Tizen (la 8.0, ndr).

A parte questo, gli utenti possono scegliere se installare l’aggiornamento da subito, non appena cioè viene notificata la disponibilità, quando il televisore è spento, oppure rimandarlo a “più tardi”.

Per Samsung si tratta di un passaggio importante, con il chiaro intento di uniformare l’interfaccia grafica tra i suoi prodotti. La One UI non arriverà infatti soltanto sui televisori intelligenti, ma anche sugli elettrodomestici della casa coreana, che rappresentano un’altra componente fondamentale del core business dell’azienda.

Un’importanza palesata poi anche dalle tempistiche. In un primo momento si era infatti ipotizzato un arrivo della One UI su TV ed elettrodomestici a partire dal 2025, invece Samsung ha sorpreso tutti portando la sua interfaccia grafica sui televisori a soli dieci giorni di distanza dall’annuncio in occasione dell’ultima SDC.

E chissà che l’aggiornamento alla One UI 7 non segua lo stesso percorso. In attesa di scoprirlo, ecco l’elenco completo dei dispositivi Samsung idonei.