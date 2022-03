Samsung gioisce per le vendite di Galaxy Buds Pro e Buds 2 nel 2021

La posizione di Samsung nel mercato delle cuffie TWS (True Wireless Stereo) è nettamente migliorata durante lo scorso anno e rispetto al 2020. Un riscontro che è andato al di là di ogni più rosea aspettativa iniziale.

Al contrario, dando uno sguardo ai principali avversari, Apple è ancora leader del segmento me ha comunque perso circa il 5% del suo market share, come rivela un nuovo documento di Counterpoint Research.

Ottime performance di vendita per Samsung Galaxy Buds Pro e Buds 2

Diamo intanto uno sguardo alle statistiche di cui abbiamo parlato in apertura e che ora approfondiremo meglio:

Nel 2021, il mercato delle cuffie TWS è andato incontro ad una crescita complessiva delle vendite pari al 24% su base annua. Incremento del 25% in termini di valore.

Samsung ha raggiunto un notevole market share del 7,2%, rispetto al 6,7% dell'anno precedente. Osservando l'immagine, ci accorgiamo di come questa sia una delle crescite più marcate fra le aziende che sono state prese in considerazione dal team di Counterpoint Research.

Nel frattempo, la quota di mercato di Apple è scesa dal 30,2% al 25,6% su base annua, sebbene la società con sede a Cupertino continui a rimanere in testa. Xiaomi vanta la seconda maggiore percentuale, confermando il 9% che già era stato registrato nel corso dell'anno precedente.

Samsung deve accontentarsi di un terzo posto che però, come già abbiamo precisato all'inizio, segna una crescita importante per l'azienda. Le vendite di quest'ultima sembrano andare incontro ad una traiettoria ascendente, il che significa che potrebbe a breve conquistare la seconda posizione già occupata da Xiaomi.

Sarà interessante capire in che modo il colosso sudcoreano si adopererà per mantenere, ed ovviamente accrescere, la sua presenza nel mercato. Inaspettatamente, la società non ha presentato alcun nuovo modelli di auricolari durante l'ultimo evento Unpacked di febbraio. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, Samsung avrebbe pianificato il rilascio delle sue prossime cuffie TWS ad agosto.