Samsung Galaxy A12 è stato lo smartphone Android più venduto nel 2021

Ottimo successo per Samsung Galaxy A12 nel 2021, secondo un recente report diffuso da Counterpoint Research. La statistica si concentra sui 10 smartphone più venduti nel 2021. Apple è in cima alla lista con il suo iPhone 12 ma, come detto, ci sono buone notizie anche per l'avversario sudcoreano.

In particolare, il Samsung Galaxy A12 è stato lo smartphone Android più venduto dello scorso anno. Ciò è piuttosto indicativo, considerando il fatto che in quella specifica fascia di mercato entrino in gioco avversari del calibro di Xiaomi , OPPO, Realme ed altri ancora.

Lo scettro di smartphone Android più venduto del 2021 va a Samsung Galaxy A12

Diamo quindi un'occhiata alla classifica, così da avere un quadro generale completo:

I primi cinque posti sono stati occupati da iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 12 Pro ed iPhone 11. Un vero e proprio trionfo per Apple, che continua ad essere uno dei principali player nel settore mobile. Secondo Counterpoint Research, Nord America, America Latina ed Europa occidentale sono stati i mercati principali per il Samsung Galaxy A12. Parliamo di un terminale che si caratterizza per l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Proprio la sua estrema “accessibilità” gli ha consentito di diventare lo smartphone Android più venduto nel 2021 e questo non rappresenta di certo una sorpresa considerando un prezzo di vendita perennemente al di sotto dei 200 dollari. Non si tratta però dell'unico punto di forza per il dispositivo. Samsung Galaxy A12 garantisce anche una lunga durata della batteria e gode di aggiornamenti software a lungo termine da parte dell'azienda. Inoltre, dal punto di vista estetico è un device che sa farsi apprezzare.

Xiaomi è l'unico produttore di smartphone Android presente nella top 10 del 2021, conquistando settima e decima posizione grazie a Redmi 9A e Redmi 9. Ora che Apple ha recentemente lanciato il suo iPhone SE 2022 di “fascia media”, sarà interessante capire quali performance matureranno al cospetto di smartphone Android come appunto Samsung Galaxy A12 (e successori).