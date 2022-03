Samsung Galaxy Z Slide: bello e futuristico, ma quando arriva?

Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung stia lavorando ad uno smartphone rivoluzionario con pannello pieghevole. Sappiamo già che i Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 sono stati un successo per la compagnia e hanno migliorato tutte le lacune della seconda generazione di foldable dell'OEM sudcoreano, ma fino a dove intende spingersi la società?

Grazie ad un leak di LetsGoDigital scopriamo che Samsung ha brevettato uno smartphone pieghevole avente uno schermo estraibile trasparente. Sì, è bellissimo anche solo a pensarlo. E, a completamento degli schemi di progettazione, il portale ha realizzato dei concept render 3D incredibilmente belli e verosimili.

Samsung Galaxy Z Slide è il device che vogliamo

Pochi mesi fa infatti, si apprende che Samsung Electronics ha rilasciato un patent relativo ad un prodotto davvero unico presso il portale dell'OMPI. Il brevetto si chiama “Apparecchio elettronico scorrevole e metodo per l'utilizzo di un display trasparente in detto apparato elettronico” e sono emersi, oltre ai classici documenti, anche degli schemi di progettazione e immagini che ne illustrano il funzionamento.

Dalle foto si nota la presenza di un display flessibile che si estrae dalla parte posteriore del telefono. Inoltre, si può anche scollegare una parte dello schermo, così da farlo diventare verticale e renderlo utile sia come telefono che come tablet, perfetto per usi lavorativi o per il gaming da mobile.

Non di meno, citiamo la presenza della lastra trasparente. Questa è forse la novità più interessante: anche perché, con uno schermo trasparente si avrebbe un effetto futuristico degno di nota, ma per farlo la società dovrà usare delle piastre polarizzanti.

Pensiamo a degli scenari concreti come gli scatti fotografici dove il pannello si può trasformare diventando traslucido, oppure alla tinte che possono essere richiamante in fase di editing. Ma ancora, immaginate di avere dei filtri polarizzati, ND e non solo, direttamente sulle camere del telefono e di vedere il risultato in real life grazie al display trasparente.

Ora: il brevetto mostra più di due fotocamere ma ci sono anche altri sensori che, come per lo Z Fold3, dovrebbero apparire sotto l'unità principale. Onestamente, crediamo che un terminale del genere non arriverà sul mercato nel prossimo futuro. Staremo a vedere.