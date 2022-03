Unieuro Batticuore regala il Samsung Galaxy Tab S7 FE a un prezzo folle

Se cerchi un tablet Android da 12,4″ sfizioso e completo di tutto, allora non devi perderti il fantastico Samsung Galaxy Tab S7 FE. Mettilo nel carrello a soli 449,90 euro, invece di 649,90 euro. Approfitta degli sconti Batticuore di Unieuro, hai tempo fino a domani, 13 marzo 2022.

Aggiudicati un vero portento della tecnologia. Inclusa nel prezzo trovi anche l'incredibile S-Pen con la quale potrai prendere appunti scrivendo sullo schermo come fosse un foglio di carta. Inoltre, grazie al display da 12,4″ potrai vedere tutto al massimo della sua grandezza. Studiare o lavorare non sarà mai stato così facile e comodo. E se vuoi goderti un film anche in mobilità ti sembrerà di stare al cinema.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: la follia di Unieuro

Pura follia vendere il Samsung Galaxy Tab S7 FE a uno sconto così esagerato. Mettilo nel carrello a soli 449,90 euro, invece di 649,90 euro. Lasciati sedurre dalla promo Batticuore di Unieuro. Risparmia il 30% sull'acquisto di questo formidabile tablet Android.

Il design semplice e compatto rende questo device elegante e raffinato. L'iconica colorazione Mystic Black lo rende ancora più affascinante. La sua forma sottile e lineare assicura una comoda presa, nonostante i suoi 12.4″ dei quali ti accorgerai solo guardando lo schermo. Leggero e super portatile, è il compagno di viaggio ideale per te che studi o lavori e vuoi avere sempre tutto a portata di mano.

Colori brillanti e audio immersivo sono due caratteristiche imprescindibili di questo modello Samsung. Ogni dettaglio risulterà nitido e l'esperienza cinematografica sarà arricchita dall'incredibile suono AKG. Grazie ai due speaker e alla tecnologia Dolby Atmos sarai avvolto in ciò che vedi e ascolti.

Sperimenta la vera potenza con il chipset Qualcomm Snapdragon 750G che porta le prestazioni a un livello superiore. Processore Octa-Core, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna fanno di questo tablet Android un vero e proprio gioiellino da non farsi sfuggire.

Inoltre, con la tecnologia 5G download, streaming e trasferimento dati non sono mai stati così veloci e fluidi. Infine, la batteria da 10.090 mAh garantirà una durata in attività davvero spaventosa, quasi da non credere.

Acquista oggi stesso il tuo nuovo Samsung Galaxy Tab S7 FE a soli 449,90 euro, invece di 649,90 euro.