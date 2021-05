Samsung Galaxy Z Roll potrebbe presto essere lanciato come il primo smartphone arrotolabile dell'azienda sudcoreana. Di fatto, la compagnia è già il marchio leader nel settore dei telefoni foldable e ora il gigante sudcoreano sta lavorando ad un prodotto avente un form factor diverso al fine di lanciare un dispositivo con display arrotolabile.

Samsung Galaxy Z Roll potrebbe essere dietro l'angolo

In vista del SID 2021, Samsung Display ha presentato schermi OLED per dispositivi S-Foldable, Slidable e Rollable. Tuttavia, i display sono stati rivelati dalla divisione Display e non dalla sezione per l'elettronica di consumo.

Ora, Samsung Electronics ha depositato un marchio presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per il nome Samsung Galaxy Z Roll, secondo quanto riportat LetsGoDigital. Come indica il nome stesso, questo sarà il primo terminale arrotolabile dell'azienda.

Il gigante sudcoreano ha utilizzato form factor non tradizionali sotto la sua serie Galaxy Z e continua a fare lo stesso con il telefono dall'unità arrotolabile. Continua la tendenza per Samsung di creare nomi semplici per dispositivi come lo Galaxy Z Fold per lo smartphone pieghevole e Galaxy Z Flip per il telefono a conchiglia a conchiglia.

Al momento, non si sa molto del prossimo smartphone arrotolabile Galaxy Z Roll di Samsung. Tuttavia, potremmo sentire di più sul dispositivo nel mese di agosto, quando la società presenterà il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3.

LG stava anche lavorando a uno smartphone arrotolabile chiamato Rollable, un device che l'OEM sudcoreano aveva presentato l'anno scorso. Tuttavia, il dispositivo è stato interrotto poiché LG sta uscendo dal business degli smartphone.

Anche OPPO ha presentato uno smartphone con display arrotolabile denominato OPPO X 2021, ma è stato presentato come un Concept Smartphone. È improbabile che l'azienda cinese pianifichi di lanciare lo smartphone nel breve periodo. Visto come stanno andando le cose, sembra più probabile che Samsung sarà la prima azienda ad annunciare un telefono commerciale con display arrotolabile.

Samsung

Smartphone