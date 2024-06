Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6 saranno più cari dei predecessori

Salvo sorprese, il pricing list di Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6 subirà un ritocco verso l’alto rispetto ai loro predecessori. Le indiscrezioni che arrivano dalla rete, raccolte da GSMArena.com, ci informano che entrambi i nuovi dispositivi pieghevoli della casa coreana costeranno 100 dollari in più al confronto con i corrispettivi Fold5 e Flip5.

L’aumento sembra riguardare tutte le varianti dei nuovi smartphone, senza esclusioni, neanche per i modelli base. La versione entry-level di Flip6, dotata di 256GB di memoria interna, avrà un prezzo di 1099,99 dollari, mentre con il doppio dello storage si salirà fino a 1219,99 dollari.

Galaxy Z Fold6 e Flip6: più potenti e più cari

Va detto che l’aumento di prezzo sembra giustificato dall’hardware rinnovato che riguarderà entrambi gli smartphone. Continuando sull’esempio di Flip6, infatti, si parla di un dispositivo dotato di migliori fotocamere, un miglior raffreddamento, schermi più resistenti, forse 12GB di RAM, una migliore batteria e più potenza di calcolo a disposizione.

Soprattutto, si parla del tanto atteso supporto a Samsung Dex, di cui si era già chiacchierato per Flip5, per incrementare di netto le funzionalità e l’user experience rispetto al passato.

È presto per dire a quanto corrisponderà l’aumento di prezzo nei mercati europei, ma pare certo ormai che non costeranno allo stesso modo e di certo non risulteranno più economici.

Lecito aspettarsi comunque di vedere le stesse iniziative promozionali che riguardarono il lancio dell’ultima generazione, come la possibilità di acquistare il modello da 512GB allo stesso prezzo del 256GB.