Samsung Galaxy Z Fold5: mega risparmio di 400€ sulla versione con 12/256GB

Siete in cerca di un dispositivo che sia più di un semplice telefono? Qualcosa che unisca l’innovazione tecnologica con la funzionalità di un tablet? Allora tenetevi forte perché il Samsung Galaxy Z Fold5 è quello che fa per voi! E con lo sconto del 24% su Amazon, potete portarvelo a casa per soli 1.299 euro nella versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione. Un vero affare che vi permette di risparmiare ben 400 euro.

Samsung Galaxy Z Fold5: un universo di possibilità

Immaginate di avere tra le mani un dispositivo capace di trasformarsi: da un elegante telefono a un potente tablet con un semplice gesto. Il Galaxy Z Fold5 è dotato di un display da 7,6 pollici che si apre come un libro, offrendovi un’ampia superficie per lavorare, giocare, o guardare i vostri contenuti preferiti. La cerniera riprogettata lo rende ancora più resistente e fluido nell’apertura e chiusura.

Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto sofisticato: sotto il cofano, il Galaxy Z Fold5 nasconde un potente chip Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy. Questo significa prestazioni super veloci per tutte le vostre app, giochi, e operazioni quotidiane. Potete anche fare editing video in 4K, come veri professionisti!

Una delle caratteristiche più straordinarie del Galaxy Z Fold5 è la sua capacità di multitasking. Potete utilizzare fino a tre applicazioni contemporaneamente su un unico display, grazie alla barra delle applicazioni che ne può contenere fino a 12. Passare da una app all’altra non è mai stato così semplice e veloce. E se volete ancora di più, aggiungete la S Pen per una precisione e un controllo ancora maggiori.

Per gli amanti della fotografia, il Galaxy Z Fold5 offre un sistema di fotocamere avanzato con una fotocamera posteriore da 12MP e una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo. Potete scattare foto mozzafiato e fare videochiamate di altissima qualità. E con lo Space Zoom 30X, non perderete mai un dettaglio!

Con una batteria da 4400 mAh, potete stare tranquilli: il Galaxy Z Fold5 vi accompagnerà per tutta la giornata senza bisogno di ricaricare. E se siete un po’ maldestri, niente paura: la scocca in Armor Aluminum protegge il telefono da urti e cadute.

Questa è un’occasione imperdibile per portare a casa un dispositivo all’avanguardia che ridefinisce il concetto di smartphone. Approfittate dello sconto del 24% su Amazon e acquistate il Samsung Galaxy Z Fold5 per soli 1.299 euro. Con Amazon Prime, potrete riceverlo a casa vostra in pochi giorni senza costi aggiuntivi di spedizione, e con Cofidis potrete pagarlo in comode rate a tasso zero. Non perdete l’opportunità di possedere un pezzo di futuro con il Samsung Galaxy Z Fold5!