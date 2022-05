Samsung Galaxy Z Fold4: tutto pronto, sta arrivando

Ci siamo: tutto sembra essere pronto per il debutto ufficiale del nuovo Galaxy Z Fold4 di Samsung; il dispositivo è trapelato online, rivelando tutte le sue specifiche chiave.

Il nuovo foldable premium di casa Samsung sarà il Galaxy Z Fold4 e si dice che sarà un top di gamma in ogni aspetto. Ad oggi è in fase di sviluppo ma non sappiamo ulteriori dettagli in merito. Sappiamo solo che la presentazione è prevista per agosto.

Samsung Galaxy Z Fold4: quello che sappiamo

Oggi, a pochi mesi di distanza dal debutto ufficiale dunque, scopriamo tutte le sue caratteristiche principali. Ecco cosa ci aspettiamo dal device in questione. Secondo il tipster Yogesh Brar, il telefono presenterà uno schermo pieghevole interno con tecnologia AMOLED da 7,6 pollici e risoluzione QXGA+; rispetto al Fold3 (già ottimo e in super sconto a soli 1499,00€), questo prodotto avrà un rapporto d’aspetto leggermente migliore. Si dice che sarà meno alto ma più largo. Il pannello esterno avrà una risoluzione HD+, sarà di 6,2 pollici e sarà dotato di tecnologia AMOLED. Entrambe le unità avranno refresh rate da 120 Hz.

Sotto la scocca, il telefono conterrà il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm appena svelato; si tratta di una soluzione premium basata sul nodo architettonico a 4 nanometri e che è in grado di garantire fino al 30% di prestazioni in più rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1, ed è realizzato da TSMC. Ci saranno 12 o 16 GB di RAM e storage da 256 o 512 GB.

Samsung Galaxy Z Fold4



– Inner: 7.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz

– Outer: 6.2" HD+ AMOLED, 120Hz

– Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– 12/16GB RAM

– 256/512GB storage

– Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (3x)

– Inner Cam: 16MP (UD)

– Outer Cam: 10MP

– Android 12, OneUI

– 4,400mAh battery, 25W — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 30, 2022

Sul fronte fotografico invece, il foldable riceverà un grosso upgrade; la main camera dovrebbe essere da 50 Megapixel e si dice che sarà abbinata ad una ultrawide da 12 Mpx e ad un obiettivo tele da 12 Mega con zoom 3X. Ci sarà poi una selfiecam UDC da 16 Mpx. Esternamente invece, la selfiecam sarà da 10 Mega. Arriviamo alla batteria: 4400 mAh con fast charge da 25W. Non mancherà la One UI basata su Android 12.

