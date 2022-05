Samsung Galaxy Z Fold4: la piega sarà meno visibile, pare

Stando a quanto si apprende dai recenti rumor emersi in rete, sembra che Samsung stia lavorando duramente per rendere la piega del suo futuro foldable premium, il Galaxy Z Fold4, quasi invisibile. Si dice che questa linea di demarcazione fra i due pannelli interni sia molto meno visibile ad occhio nudo (e al tatto) rispetto a quella precedente.

A corroborare questa ipotesi ci pensa Ice Universe, un noto leaker che afferma che, quando il telefono sarà in modalità “aperta”, donerà agli utenti una sensazione ancora più fluida. Così facendo, l’OEM sudcoreano potrebbe colmare il divario in questo senso rispetto alla recente concorrenza (Honor, Vivo, OPPO).

Samsung Galaxy Z Fold4: una piega come quella di OPPO Find N?

Ad oggi i numeri parlano chiaro: Samsung è l’azienda regina del mercato. Non c’è nessun brand che vende tanti foldable come lei, eppure la concorrenza è dietro l’angolo e si sta impegnando per rubarle lo scettro. Galaxy Z Fold3 è perfetto, fantastico e potentissimo ma la piega, effettivamente, si vede e si sente. Nel nuovo modello invece, sembra che non si sentirà. Ad ogni modo, se ne volete approfittare, vi segnaliamo che questo modello è in super sconto su Amazon oggi a soli 1316,00€.

Certo, non aspettatevi uno schermo senza pieghe di alcun tipo, anche se Motorola e OPPO hanno proposto soluzioni davvero innovative. Leggendo su Twitter comunque, il tipster Ice Universe scrive che “la piega del Galaxy Z Fold 4 è leggermente migliore di quella del Fold 3, anche se si vede ancora la piega“, e aggiunge: “Lo schermo sembra più fluido“.

In una notizia a parte, Bill Gates, l’ex capo di Microsoft, non utilizza gli smartphone dell’azienda. Rispondendo a una domanda sul suo dispositivo mobile sul forum Reddit, Bill Gates ha detto che tipo di smartphone usa.

Curiosamente, nelle notizie correlate, vi diciamo che perfino Bill Gates usa uno Z Fold3. Ha detto in merito:

Ho un Android Galaxy Z Fold3; ne provo diversi. Con questo schermo, posso cavarmela con un ottimo laptop e telefono e non ho bisogno di nient’altro.

