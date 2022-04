Samsung Galaxy Z Fold4 sarà il foldable "da comprare"

Oggigiorno conosciamo tutti il Samsung Galaxy Z Fold3. Questo è stato uno dei foldable più interessanti del mercato; no di meno, ha un'estetica “a libro”, con schermo principale da quasi 8 pollici e uno esterno – stretto e lungo – per l'utilizzo ad una mano in formato “smartphone”.

Fra le altre cose, è stato il primo terminale della compagnia ad usare una fotocamera sotto lo schermo, il primo a godere del supporto per lo stilo S Pen e il primo ad essere impermeabile (certificato IPX8). È stato il primo ad avere una cerniera con design invisibile sovversivo che resiste a 200.000 aperture e supporta tante funzionalità premium sul fronte dell'interfaccia. In poche parole, il Fold3 è uno dei migliori smartphone al mondo

Lecito dunque avere una grande aspettativa per il modello next-gen, il Galaxy Z Fold4.

Samsung Galaxy Z Fold4: facciamo il punto

I fan di Samsug (e non solo loro) vogliono il nuovo modello. Secondo le indiscrezioni, questo dovrebbe arrivare ad agosto di quest'anno. Samsung prevede di ridurre il numero di parti per le cerniere di questo modello; al momento, il Fold3 usa più parti separate, mentre il nuovo ne userà solo una. Sarà più leggero e sottile e i costi di produzione dovrebbero essere inferiori. Possiamo aspettarci un taglio al prezzo finale? La compagnia prevede di produrre 2,9 milioni di unità; un bell'upgrade rispetto al 1 milione di pezzi dello Z Fold 3.

Secondo un nuovo report di GalaxyClub, il Galaxy Z Fold 4 potrebbe prendere in prestito la fotocamera del Galaxy S22. Per esempio, potrebbe godere di un teleobiettivo composto dal nuovo sensore da 1/3,94 pollici con 10 megapixel e lunghezza focale di 69 mm, capace di offrire uno zoom ottico 3x. La selfiecam UDC invece, dovrebbe passare a ben 10 Megapixel. Sul versante del design invece, non ci aspettiamo un grande cambiamento: forse, la back cover potrebbe essere simile a quella dell'S22 Ultra, ma è solo una speculazione. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale“.