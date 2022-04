Samsung Galaxy Z Fold4: un comparto fotografico da paura

Secondo quanto si apprende, sembra che il futuro Samsung Galaxy Z Fold4 sarà dotato di un sistema di fotocamere inedito e all'avanguardia.

Sappiamo che la line-up di foldable è sempre una serie innovativa e ricca di features premium, tuttavia finora, la compagnia ha sempre inserito lenti poco performanti all'interno dei suoi Fold e Flip. Ora si scopre che, con il nuovo modello, l'OEM sudcoreano investirà seriamente sul compato fotografico, dotando il flagship Z Fold4 di nuovi sensori.

Samsung Galaxy Z Fold4 come S22 Ultra?

Non sappiamo se la compagnia doterà il foldable della medesima tecnologia che abbiamo avuto con l'S22 Ultra, ma una cosa è certa: finalmente, il Fold sarà un cameraphone… e non solo. Sarà più resistente grazie ad una nuova cerniera e sarà anche più duraturo nel tempo. Come detto, sul fronte foto-video è sempre stata carente con questa categoria di prodotti, ma le cose potrebbero cambiare presto.

Stando a quanto riporta GalaxyClub, lo Fold4 avrà nuove lenti e un inedito teleobiettivo. Potrebbe esserci un sensore da 10 Mega con zoom ottico 3x. Potremmo avere la medesima lente che abbiamo sui vari S22; nel passato invece, abbiamo visto solo un vecchio tele da 12 Mpx.

Il display invece, presenterà ancora una volta, una camera frontale da 10 Mpx, identica a quella di S22 e S22+. Purtroppo, le informazioni disponibili finiscono qui. Il sito GalaxyClub suggerisce anche che vedremo l'ottica da 50 megapixel e l'ultra wide da 12 Mpx dei modelli “non Ultra” dell'ultima gamma di flagship.

Giusto per fare un confronto infatti, lo Z Fold3 attuale ha tre sensori al posteriore così ripartiti: 12+12+12 Megapixel (wide, ultrawide e teleobiettivo). Anteriormente abbiamo una camera frontale da 10 Mega sullo schermo esterno e una UDC sotto il display da 4 Megapixel sul pannello di grandi dimensioni.

Ancora pochi mesi e i nostri dubbi verranno sciolti; restate connessi per saperne di più.