Samsung Galaxy Z Fold4: sarà davvero così?

Samsung è uno dei principali attori nel mercato degli smartphone pieghevoli. Il produttore sudcoreano ha già lanciato un paio di generazioni di smartphone pieghevoli. Tuttavia, il prossimo foldable del brand dovrebbe essere il Galaxy Z Fold4.

Samsung Galaxy Z Fold4: spuntano dei render

Recentemente, una serie di render non ufficiali del Galaxy Z Fold4 ha colpito il web. A giudicare dalle foto, il Galaxy Z Fold4 utilizzerà uno schema di piegatura da sinistra a destra. Inoltre, negli schermi interni ed esterni non ci sono evidenti fori dello schermo. Ciò ci fa pensare al device come un prodotto full screen.

Il modulo della fotocamera sul lato sinistro dello schermo esterno sappiamo che sarà simile a quello del Galaxy S22 Ultra appena rilasciato. Entrambi gli smartphone sono dotati di soluzioni quad-camera. Tuttavia, ci sono rapporti secondo cui sia lo schermo interno che quello esterno del telefono utilizzerà una soluzione UDC. Poiché lo smartphone pieghevole ha un importante punto di forza (schermo pieghevole), può permettersi di utilizzare una lente “poco prestante”. Ricordiamo che la tecnologia dell'ottica sotto lo schermo necessita ancora di ulteriori sviluppi.

I rendering mostrano anche che il Galaxy Z Fold4 supporta uno stilo S Pen. Secondo i rapporti, potrebbe supportare direttamente il riconoscimento delle impronte digitali fuori schermo, uno slot per stilo S Pen. Le altre specifiche hardware non sono state ulteriormente rivelate. Sappiamo solo cheverrà annunciato nella seconda metà dell'anno.

Per ora, è importante notare che non ci sono informazioni ufficiali sullo Z Fold4. Pertanto, tutti i rapporti online sono mere speculazioni. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.