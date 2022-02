Questo è il Samsung Galaxy Z Fold4 che vogliamo

Con nuovi competitor come Huawei e OPPO, la concorrenza nel panorama degli smartphone pieghevoli si sta sicuramente riscaldando. Samsung non è più il re del settore, grazie a prodotti come Find N che sfoggiano design più moderni e risolvono anche il problema della famigerata piega, in una certa misura. Ma secondo quanto riferito, la società coreana starebbe già lavorando al sequel del Galaxy Z Fold3 e le novità in cantiere si dice che siano strepitose.

Samsung Galaxy Z Fold4: sarà un Note sotto mentite spoglie?

Un paio di importanti concept creator hanno appena rilasciato le loro proposte su come potrebbe essere il Samsung Galaxy Z Fold4, anche se entrambi i loro rendering sembrano essere fortemente ispirati dal Galaxy S22 Ultra. Questo è l'ultimo “super flagship” del marchio e viene fornito con specifiche di assoluta eccellenza. Avrebbe quindi senso che il Fold4 erediti un design simile poiché è anch'esso un'offerta di punta ultra premium.

Il rendering concept Z Fold4 di Ben Geskin mantiene lo stesso form factor del predecessore, con uno stretto display esterno abbinato a uno schermo interno rettangolare. Tuttavia, il modulo della fotocamera è stato completamente cambiato. Ricordiamo che il Galaxy Z Fold3 presentava un'isola per fotocamera singola che ospitava tre sensori e un flash, ma il rendering Z Fold4 mostra un sistema di lenti che sembra quasi identico all'S22 Ultra.

Il rendering concept di Apple Lab sembra molto simile, ma prevede tre ottiche posteriori invece di quattro. Vengono mostrate anche tre opzioni di colore: nero, bianco e lavanda.

Tenete presente che Samsung deve ancora fornire indizi su come sarà la prossima iterazione della sua offerta pieghevole di punta, quindi i rendering mostrati sopra sono puramente basati sull'immaginazione. Si consiglia quindi di osservarli con “un pizzico di sale”.

Secondo rapporti precedenti, il Galaxy Z Fold4 dovrebbe essere lanciato intorno al terzo trimestre del 2022. Al momento non si sa molto del dispositivo, ma i tipster hanno rivelato che porterà miglioramenti alla fotocamera, tra le altre cose.