Galaxy Z Fold 4 potrebbe essere ancora più economico del pieghevole attuale. Tuttavia, occorre che Samsung faccia un certo step in avanti se vuole abbassare i prezzi dei suoi dispositivi di ultima generazione.

Non si può negare il fatto che il costo di un foldable debba scendere prima che gli smartphone pieghevoli possano diventare lo standard. Samsung lo sa e sta lavorando attivamente per rendere questi prodotti unici ancora più convenienti.

I nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 hanno ricevuto una significativa riduzione dei prezzi rispetto ai loro predecessori. Ecco perché hanno già battuto i record di vendita. Secondo i rapporti, possiamo aspettarci che il Galaxy Z Fold 4 sia ancora più economico se l'azienda sarà in grado di seguire perfettamente i suoi prossimi passi.

Il prezzo del Galaxy Z Flip 3 è già a buon punto. Di fatto, parte da 1099€; stiamo parlando di 400€ in meno rispetto al modello dello scorso anno.

In certi mercati arriva a 999$: questo valore rompe un'importante barriera psicologica per i clienti. Dal momento che questi sono ancora pensati per essere dispositivi premium, è improbabile che vedremo scendere ulteriormente il costo del pieghevole a conchiglia.

Tuttavia, la serie Galaxy Z Fold potrebbe essere ancora più economica. Il Fold 3 costa il 20% in meno rispetto ai suoi predecessori, ma il prezzo finale è ancora un po' troppo alto per rendere il dispositivo accessibile a molti più clienti.

La compagnia sta cercando di spremere più valore dalla sua catena di approvvigionamento per rendere il Fold del 2022 ancora più economico. Sembra che voglia ridurre il costo unitario di produzione di massa garantendo al contempo il rispetto degli attuali standard di qualità. Le rese migliori per i pannelli in vetro ultrasottile e l'ulteriore miglioramento della tecnologia potrebbero aiutare ad abbattere il costo di questo delicato componente critico.

La cerniera è un altro elemento costoso in un pieghevole. Ora ci sono fino a quattro diversi fornitori che fanno a gara per fornire a Samsung i prodotti necessari. L'aumento della concorrenza nella catena di approvvigionamento aiuterà anche l'azienda a ridurre i prezzi.

