Samsung Galaxy Z Fold4: il nuovo concept ci fa sognare

A febbraio Samsung ha presentato i nuovi smartphone di punta facenti parte della serie Galaxy S; stiamo parlando, ovviamente, della line-up Galaxy S22 e ora si apprende che l'azienda si sta preparando per svelare i foldable di nuova generazione. Arriveranno a breve Galaxy Z Flip4 e Z Fold4.

Adesso però, prima dell'annuncio, vedremo una serie di notizie, rumors e indiscrezioni in merito. Per esempio, poche ore fa sono trapelati i rendering del Galaxy Z Fold 4 sono emersi online attraverso gli schizzi in 2D del designer Waqar Khan.

Samsung Galaxy Z Fold4: così è uno spettacolo

In termini estetici, il prossimo Fold 4 avrà ancora un design pieghevole a libro e la dimensione del pannello interno quando il dispositivo si troverà in posizione completamente aperta sarà di 7,6 pollici; al contrario, esternamente troveremo uno schermo da 6,2 pollici per le operazioni con una mano.

I rendering dello smartphone mostrano lo stilo capacitivo ma non sembra esserci un vano che possa contenere la S Pen. Tuttavia, report emersi nelle settimane scorse hanno indicato che il flagship sarà dotato di uno slot per l'alloggiamento della famigerata S Pen.

L'attuale generazione di pieghevoli Samsung ha il supporto per una speciale S Pen (oltre che per la S Pen Pro), ma sappiamo che lo stilo lo si deve acquistare in separata sede e si evince che il terminale non dispone di un posto dedicato all'interno della scocca per l'alloggiamento della suddetta stilo.

Ad ogni modo, il colosso sudcoreano annuncerà anche lo Z Flip 4, la nuova iterazione del suo pieghevole a conchiglia. Presenterà ancora una volta, un display esterno da 1,1 pollici per la gestione delle notifiche al volo e, una volta aperto, disporrà di uno schermo da 6,7 ​​pollici con un pannello alto e sottile e con cornici contenute.

Al momento, non si sa molto sui prossimi pieghevoli di Samsung, ma prevediamo di ottenere informazioni nelle prossime settimane e mesi. Sebbene la data di lancio non sia ancora nota, si dice che i flagship diventeranno ufficiali nella seconda metà del 2022, presumibilmente in estate.