Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: pensati per la produttività

I nuovi foldable di Samsung sono alle porte. I modelli attuali e di vecchia generazione sono stati campioni di vendite in tutto il mondo. Schermi ampi, generosi, versatilità al top e produttività alle stelle. I flip phone poi, è carinissimo e compattissimo. È ideale per chi vuole un telefono old style ma realizzato in chiave moderna. Il Fold invece, è pensato per chi ama godere dei contenuti multimediali, per chi fa tante videocall e per chi lo utilizza con suite Office: diventa un tablet all’occorrenza e in base alle necessità.

Ora si scopre che Z Flip4 e Z Fold4 saranno i gadget perfetti per i professionisti; ci sarà un multitasking di livello superiroe integrato nella One UI. Inoltre si scopre che i terminali renderanno l’utilizzo delle app fluttuanti e in split view ancora più facile.

Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4: multitasking al top

A riportare la notizia, ci ha pensato il noto tipster Ice Universe; l’uomo ha detto che i nuovi pieghevoli dell’OEM sudcoreano avranno una funzionalità chiamata “scorri per avere lo schermo diviso”. È difficile ad oggi capire a cosa fa riferimento ma si pensa che i nuovi pieghevoli avranno una gesture che renderà ancora più veloce l’avvio del multitasking.

Giusto per completezza: Samsung non sarà la prima compagnia a voler puntare su una featuer simile. Anche OPPO e Vivo hanno un movimento simile nel sistema per l’accesso rapido alle app split screen.

La novità in questione potrebbe arrivare con la One UI 4.1.1, ma vi terremo aggiornati. I foldable del 2022 dovrebbero godere di fotocamere migliorate, di cerniere più robuste e di un hardware eccellente. Si ipotizza la presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca. Il Fold avrà storage fino a 1 TB, il device a conchiglia invece, fino a 512 GB.

Intanto, nelle notizie correlate, se volete il Galaxy Z Flip3, sappiate che può essere vostro per soli 749,99€ con spedizione gratuita. Volendo, c’è anche un coupon da 50€ da applicare al momento del checkout. Totale della spesa? Solo 699,99€. Fate in fretta prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.