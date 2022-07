Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: ecco quanto costeranno

In queste ore sono emersi in rete i prezzi europei relativi ai nuovissimi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Flip 4. Anche se mancano pochissimi giorni al debutto degli stessi, siamo venuti a conoscenza del loro costo ufficiale per il nostro mercato. Ma andiamo con ordine.

L’OEM sudcoreano lancerà a breve la nuova iterazione di device pieghevoli; il debutto degli stessi è previsto per il 10 agosto, come abbiamo potuto constatare anche dal poster pubblicitario trapelato pochi giorni or sono. L’evento quindi vedrà il lancio, non solo dei due foldable, ma anche del Galaxy Watch 5 Pro e delle cuffiette Buds Pro 2.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: svelato il prezzo di lancio

Poche ore fa, a due settimane di distanza dal lancio, sono trapelati i prezzi per il mercato europeo. Il noto insider Sudhanshu Ambhore ha pubblicato gli stessi sul web, grazie ad un leaks in collaborazione con il sito di Pricebaba. Il Flip4 costerà 1080€ (di listino) nella versione da 128 GB. Le versioni con 256 e 512 GB saliranno a 1160 e 1280€. Da un rapporto di Gizpaw scopriamo i medesimi prezzi; questo ci fa capire che effettivamente il costo del telefono a conchiglia sarà proprio quello sopra indicato.

Inoltre, questo portale ha anche rivelato quale sarà il prezzo del Fold4 per il mercato europeo; notando lo screenshot, apprendiamo che il modello base conterrà 256 GB di storage e costerà 1896,89€. Si sarlirà a 1981,89€ per la versione da 512 GB. Fate attenzione: non sono i prezzi per il pubblico; di fatto, il costo finale per il cliente potrebbe essere di (minimo) 1999,00€.

Ad ogni modo: ci aspettiamo un leggero aumento di prezzo rispetto allo scorso anno; vi invitiamo a restare connessi con noi per non perdervi le ultime novità in merito.

Se volete risparmiare, vi consigliamo l’ottimo Galaxy Z Flip3 su Amazon a soli 699,00€ al posto di 1099,00€ nella versione da 8+128 GB.

