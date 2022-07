Samsung Galaxy Z Flip4 senza segreti: ecco come sarà

Grazie ai render ufficiali emersi online in queste ore, relativi al nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip 4, conosciamo quello che sarà il design definitivo del dispositivo.

Di fatto, nelle ultime settimane, abbiamo parlato moltissimo dei futuri foldable dell’OEM sudcoreano. Sappiamo che i pieghevoli next-gen sono prossimi al debutto e ora, grazie ad un leaks recentemente uscito in rete, vediamo l’estetica del prodotto in tutto il suo splendore.

Samsung Galaxy Z Flip4: facciamo il punto

L’indiscrezione ci arriva grazie ad una segnalazione di MySmartPrice, noto portale online, che ha condiviso i render del Galaxy Z Flip4 in un post sul web.

In primo luogo, guardando le foto emerse, vediamo che il flip Phone arriverà in quattro colorazioni: blu, crema, lavanda e nero ma potremmo anche avere altre versioni grazie all’edizione BeSpoke.

Questo è un telefono con schermo pieghevole da 6,7 pollici che si richiude in un formato tascabile, adatto quindi a tutte le tasche. Presenta uno schermo esterno per la visualizzazione delle notifiche e per altre informazioni veloci. C’è una doppia fotocamera accanto a questa unità.

Fra gli altri dettagli notiamo sicuramente la porta USB Type C sulla parte inferiore dello stesso, lo schermo con tecnologia AMOLED e risoluzione FullHD+ e esternamente invece, citiamo il pannello da 2,1 pollici, leggermente più grande di quello visto nell’interazione precedente.

Sotto la scocca dovrebbe battere un cuore Qualcomm di ultima generazione. Ipotizziamo la presenza del nuovissimo Snapdragon 8+ Gen 1, di memorie RAM super veloci di tipo LPDDR5 e di memorie UFS 3.1 da 256 GB. Non dovrebbe mancare una batteria da 3700 mAh con ricarica rapida da 25W al seguito. Anche le ottiche saranno migliorate, ma presenteranno ancora una risoluzione da 12 Mpx ciascuna.

Il debutto dello stesso dovrebbe avvenire il prossimo 10 agosto, perciò restate connessi con noi.

