Attualmente, ci sono tre produttori sul mercato ad aver rilasciato uno smartphone con fotocamera sotto lo schermo sul mercato. Abbiamo ZTE, Samsung e Xiaomi. Pochi giorni fa, il colosso sudcoreano ha rilasciato due device di punta pieghevoli, il Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. Tra questi, solo il primo utilizza una soluzione di nuova generazione per la selfiecam.

Samsung Galaxy Z Fold3: bene, ma non benissimo

Tuttavia, la prima valutazione della snapper UDC del Samsung Galaxy Z Fold3 mostra che ha un fastidioso effetto finestra schermo. Questo è un grave problema che riduce notevolmente la qualità dell'immagine in uscita. È interessante notare che ZTE Axon 30 e Xiaomi Mi Mix 4 eliminano completamente questa criticità.

Axon 30 e Mi Mix 4 hanno soluzioni migliori

Wang Teng, product director di Xiaomi, afferma che gli schermi OLED cinesi sono avanti in alcuni aspetti. Ha sottolineato alcuni indicatori del fatto che i pannelli OLED stanno avendo la meglio sul mercato.

Per ottenere una vera soluzione a schermo intero senza notch o fori, per esempio, il Mi Mix 4 utilizza l'OLED di Huaxing Optoelectronics. I team di ingegneri di entrambe le società (ZTE e Xiaomi) hanno sviluppato congiuntamente una nuova generazione di tecnologia per telecamere sotto lo schermo. Questa nuova generazione è migliore di quella soluzione iniziale che la compagnia asiatica aveva presentato mesi or sono.

Secondo l'introduzione ufficiale, per aumentare la trasmissione della luce, il team di esperti ha aumentato il gap di pixel, quindi i singoli sub-pixel sono stati ridotti di conseguenza. Dopo la riduzione, il rapporto RGB dei pixel è stato il medesimo di quello di un pannello standard.

Per ridurre il fenomeno della diffrazione quando la luce passa attraverso l'unità, la forma del pixel deve essere modificata in un cerchio.

Inoltre, lo Xiaomi esegue la calibrazione della temperatura del colore sulle fotocamere sotto lo schermo in un modo tale che questa matchi sempre perfettamente all'hardware dello schermo e del sensore. Dopo che l'utente ha scattato una foto, l'algoritmo esegue operazioni di HDR multi-frame, riduzione del rumore e disappannamento nel dominio RAW.

Mentre alcuni utenti hanno solo bisogno di uno smartphone elegante, altri sono fanatici dei selfie. Se appartenete a quest'ultimo segmento, probabilmente non dovreste acquistare un prodotto con una selfiecam UDC, ovvero, sotto il display.

Inoltre, il CEO di Honor, Zhao Ming, afferma che la più grande sfida della tecnologia sotto lo schermo è legata alla trasmissione della luce dell'intera telecamera sotto lo schermo. Questa criticità presenta enormi sfide e ostacoli nella realizzazione di selfie e videochiamate. L'alto funzionario afferma che, attualmente, è molto difficile superare e risolvere questo ostacolo.

