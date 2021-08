Le specifiche complete del Samsung Galaxy Z Fold 3 insieme alla brochure di vendita sono trapelate prima del lancio dell'11 agosto.

Samsung Galaxy Z Fold3: facciamo un “recap”

Dopo numerose indiscrezioni, Samsung ha ufficialmente programmato la data di lancio del tanto atteso Galaxy Z Fold 3 per l'11 agosto. Sebbene l'OEM abbia appena confermato che verrà svelato nel corso dell'evento Unpacked, le perdite hanno già rivelato l'aspetto di cui disporrà il device.

Ora, prima del suo lancio, è emersa online una brochure che comprende alcune immagini del telefono insieme alla scheda tecnica ufficiale.

Il terminale succederà allo Z Fold 2 lanciato lo scorso anno. Il nuovo modello sarà caratterizzato da un ampio display Super AMOLED da 7,6 pollici con una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz e una risoluzione di 2208 x 1768 pixel. È interessante notare che questo pannello disporrà di una protezione Corning Gorilla Glass Victus che lo renderà forte e durevole.

Sfoggerà un display secondario da 6,28 pollici con un'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione di 2268 x 832 pixel. Per la prima volta in un telefono Z Fold, ci sarà il supporto alla S Pen, il che significa che verrà venduto in bundle con una stilo capacitiva.

Per quanto riguarda le fotocamere, lo smartphone pieghevole presenterà un sistema a tripla lente nella parte posteriore. Ci sarà un sensore principale da 12 MP, un obiettivo ultra wide da 12 Mpx e un tele da 12 Mega. Per quanto riguarda gli autoscatti, sarà presente una snapper da 4 MPX all'interno e una selfiecam da 10 Mega all'esterno.

Secondo la brochure, la fotocamera supporterà la Night Mode, la modalità Hyperlapse notturna, la modalità Director's View e la Portrait Mode. Lo smartphone sarà in grado di girare video con una risoluzione fino a 8K (7680 x 4320 pixel).

Sotto il cofano, il Galaxy Z Fold 3 presenterà un chipset Qualcomm Snapdragon 888 abbinato ad un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione integrato. Le immagini confermano il supporto per Dolby Atmos e la resistenza all'acqua IPX8. È prevista una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida cablata e la wireless flash charging.

Le immagini della brochure confermano che il Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà disponibile in tre colorazioni: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver. Dovrebbe avere un costo di 1899 EUR (~ $ 2.233) nel mercato globale.

