Stando a quanto si legge in rete, sembra che il teleobiettivo presente nel Samsung Galaxy Z Fold 3 sia il sensore Hi-1337 di SK Hynix.

Samsung Galaxy Z Fold3: il teleobiettivo è di SK Hynix

Il nuovo pieghevole del brand, il Galaxy Z Fold 3 è stato classificato come il foldable più resistente in circolazione. Questo perché il colosso tecnologico coreano sembra essersi concentrato molto su questo aspetto.

Lo Z Fold 3 non ha nulla di spettacolare nel comparto fotografico, in quanto la sua configurazione non è molto diversa da quella dello scorso anno. Di fatto, i due modelli sono stati dotati di una camera grandangolare da 12 MP con OIS, una lente ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 2x e OIS.

Tuttavia, un aspetto in cui Z Fold 3 differisce dal suo predecessore è proprio quest'ultima lente. Si legge, da un recente rapporto proveniente dalla Corea del Sud, che il teleobiettivo dello Z Fold 3 è stato prodotto dal produttore coreano di Nand SK Hynix. Il sensore in questione è l'Hi-1337.

SK Hynix aveva annunciato la lente nella prima parte dello scorso anno con una risoluzione di 13 MP, pixel da 1 µm e zoom ottico 2x. Una caratteristica spettacolare del nuovo obiettivo è la sua flessibilità, in quanto può essere utilizzato sia come selfiecam che. come ultra-wide.

Ciò che rende sorprendente questa notizia è che SK Hynix è ben noto come produttore di NAND e la sua attività legata al business dei sensori per fotocamere occupa solo il 2% del mercato. Il mercato è dominato da Sony con una quota di mercato del 40% e da Samsung con una quota di mercato del 22%. Ma Samsung ha scelto di utilizzare un sensore di SK Hynix sul suo telefono più costoso. Il che è sorprendente!

Ovviamente, l'attenzione del colosso tecnologico coreano è sul meccanismo di piegatura e non sul comparto fotografico. Il Galaxy Z Fold 3 dispone anche di una selfie UDC sotto il display da 4 MP.

