Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3: nuove varianti in arrivo

Samsung spoilera l'arrivo di nuove varianti di colore per il Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 in vista dell'evento Unpacked di ottobre. Il prossimo evento Galaxy Unpacked è previsto per il 20 di questo mese e si dice che l'OEM sudcoreano potrebbe fare alcuni grandi annunci nel corso dello show.

Samsung: nuovi colori per i foldable

Samsung potrebbe introdurre il Galaxy Studio per aiutare gli utenti a personalizzare il proprio smartphone Galaxy Z Flip3 e possibilmente Z Fold3.

Un nuovo video della compagnia sembra confermare una precedente perdita emersa online; di fatto, si diceva che il flip-phone della società sarebbe arrivato in cinque colorazioni.

Il teaser si riferisce all'evento Galaxy Unpacked Part 2 e presenta il Galaxy Studio mentre tre alieni personalizzano la combinazione di colori dei loro costumi. Il tweet di accompagnamento affermava che gli utenti dovrebbero prepararsi a scoprire qualcosa di inconfondibilmente “personale”.

Il tweet era criptico ma con altri dettagli e fughe di notizie già disponibili, sembra inequivocabilmente chiaro che i pieghevoli Galaxy potrebbero essere al centro del nuovo teaser Samsung. Il Galaxy Studio verrà lanciato probabilmente durante l'evento Galaxy Unpacked del 20 ottobre: servirà per aiutare gli acquirenti a personalizzare il loro device nelle diverse tinte di colore. È anche probabile che il programma si estenda anche ai terminali della line-up S21.

Ci sono un paio di altri video pubblicati da Samsung relativi a Z Fold3 e Z Flip3 sulla capacità multitasking dei due prodotti. I modelli hanno avuto numeri impressionanti da quando sono stati rilasciati diverse settimane fa; di fatto, sono andati a ruba. Rispetto ai flagship della gamma S21, i nuovi gadget della società stanno ottenendo vendite incredibili.

