Galaxy Z Fold 3 verrà fornito con S Pen, ma non aspettatevi uno slot dedicato. La line-up di foldable dell’OEM sudcoreano offrirà una maggiore produttività e un migliore multitasking grazie allo schermo più grande e alla possibilità di utilizzare tre app fianco a fianco.

Samsung Galaxy Z Fold3 come S21 Ultra

La maggior parte dei consumatori afferma di non poter mai tornare ad uno smartphone tradizionale dopo aver utilizzato un pieghevole della serie. Per massimizzare il lavoro, moltissimi utenti hanno chiesto che le features della S Pen fosse aggiunta ai futuri smartphone pieghevoli di Samsung.

La serie Galaxy Z Fold utilizza una protezione dello schermo più sottile del solito, quindi l’uso di una S Pen potrebbe danneggiarlo a lungo termine. Sei mesi fa, è stato riferito per la prima volta che Samsung aveva finalmente deciso di offrire la funzionalità della stilo sulla serie Galaxy Z Fold nel prossimo futuro.

Secondo quanto riferito, la società ha trovato una soluzione rendendo la protezione UTG (Ultra Thin Glass) dello schermo pieghevole più spessa del suo stato attuale e incorporando un digitalizzatore per la S Pen. I media sudcoreani avevano confermato due mesi fa che il Galaxy Z Fold 3 avrà effettivamente la compatibilità con la S Pen, ma ora è stato riferito che il prossimo telefono pieghevole non avrà uno slot dedicato per la S Pen.

Il nuovo pieghevole potrebbe non disporre di uno slot per S Pen dedicato a causa della mancanza di spazio e dei problemi di resistenza all’acqua.

Fino al mese scorso, secondo quanto si ipotizzava, l’OEM sudcoreano stava cercando di fare spazio per la S Pen all’interno dello chassis del Galaxy Z Fold 3. Il rapporto afferma inoltre che il terminale sarà effettivamente dotato di una classificazione di resistenza alla polvere e all’acqua, simile alla maggior parte degli altri telefoni di fascia alta del marchio.

Come il Galaxy S21 Ultra, Samsung potrebbe vendere una custodia separata per Galaxy Z Fold 3 per contenere la S Pen. Il prossimo smartphone pieghevole sarà compatibile con la S Pen Pro che è stata presentata insieme alla serie Galaxy S21 all’inizio di quest’anno. L’azienda sudcoreana è ancora a due mesi dal programma di produzione del Galaxy Z Fold 3 (giugno 2021), quindi la decisione dell’azienda di escludere uno slot dedicato per la S Pen potrebbe cambiare in futuro.

