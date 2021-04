I rapporti provenienti dalla Corea del Sud rivelano le ultime speculazioni riguardanti il ​​prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3. Secondo i rapporti, questo dispositivo verrà fornito con una batteria da 4380 mAh. Di fatto, la capacità della cella energetica è inferiore a quella utilizzata sulla generazione precedente, il Galaxy Z Fold 2. Inoltre, il rapporto afferma che le batterie al litio saranno prodotte da Samsung SDI.

Galaxy Z Fold3: le ultime speculazioni

Secondo i rapporti trapelati sul web, il Samsung Galaxy Z Fold 3 supporterà la stilo capacitiva S Pen. Questa non è in realtà un rumor vero e proprio, anche perché c’è una conferma ufficiale per l’azienda su questo argomento. Il display verrà fornito con un doppio pannello pieghevole “sinistro e destro” che si piegherà verso l’interno da entrambi i lati. Questo significa che il dispositivo smartphone verrà fornito con due cerniere.

Inoltre, Samsung aggiornerà la tecnologia del vetro ultrasottile UTG del nuovo telefono cellulare. Il nuovo schermo avrà una durezza maggiore per adattarsi al tocco dello stilo. La durata complessiva di questo display sarebbe migliore di quella dei pannelli in plastica. Inoltre l’azienda aumenterà anche lo spessore del vetro di nuova generazione; si dice che la durezza Mohs possa raggiungere il livello 5.

Secondo gli ultimi leaks trapelati, i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 2 arriveranno probabilmente a luglio 2021. I telefoni utilizzeranno il processore Qualcomm Snapdragon 888. Inoltre, gli schermi supporteranno una frequenza di aggiornamento adattiva e disporranno della tecnologia della fotocamera frontale “under-display”.

Il Galaxy Z Fold 3 è già pronto per la produzione di massa. Una fonte anonima interna afferma che questo dispositivo sarà dotato di strumenti sensori digitali e UTG migliori. Ecco le sue dichiarazioni:

Abbiamo sviluppato tecnologie come sensori digitali e UTG in grado di rispondere all’input dello stilo. So che abbiamo completato i preparativi e preparato la macchina per la produzione di massa.

Perché Samsung vuole ridurre la capacità della batteria?

Secondo quanto emerge in rete, il produttore sudcoreano sta riducendo la batteria a causa del cambiamento delle dimensioni del display. L’azienda vorrebbe ridurre le dimensioni del Galaxy Z Fold 3. Ricordiamo che la generazione precedente è stata dotata di un pannello da 7,5 pollici. Tuttavia, la dimensione dello schermo esterno rimarrà identica a quella vista in passato (6,2 pollici). La portabilità del telefono cellulare Z Fold 3 sarà superiore a quella del device del 2020.

