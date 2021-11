Z Fold3: il display del nuovo Galaxy stupisce DxOMark

DxOMark torna nuovamente con i suoi test circa la qualità dei display degli smartphone e questa volta pubblica il suo giudizio personale sul display di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, l'ultimo smartphone pieghevole del colosso sudcoreano.

Ecco come se la cava il display di Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Con un punteggio complessivo pari a 89 punti, il display di Samsung Galaxy Z Fold3 5G è uno tra i migliori disponibili sul mercato, soprattutto se consideriamo la particolare natura del pannello stesso. Per quanto riguarda la classifica generale dei display, il foldable della casa di Seul guadagna la settima posizione assieme a Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G e OnePlus 9 Pro mentre, per quanto riguarda la classifica dei dispositivi nella stessa fascia di prezzo, lo smartphone di Samsung raggiunge invece la quinta posizione.

Secondo la testata francese, Samsung Galaxy Z Fold3 5G è uno tra i dispositivi di punta per quanto riguarda l'omogeneità della luminosità del display: DxOMark, infatti, sottolinea più volte la qualità del pannello durante la riproduzione dei contenuti in HDR10 e promuove anche il sensore integrato della luminosità. Il giudizio è più che positivo anche per quanto riguarda il sistema di gestione del refresh dinamico e la riproduzione generale dei contenuti.

Ma, come si suol dire, non è tutto oro quel che luccica: per la testata francese il display di Samsung Galaxy Z Fold3 5G non è tra i migliori dal punto di vista della leggibilità sotto la luce diretta del sole, e ci sarebbero anche dei piccoli fastidi di natura estetica a livello della piegatura del display.

