Samsung Galaxy Z Fold3 5G a quasi METÀ prezzo è imperdibile

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold3 5G si fa apprezzare per una scheda tecnica di altissimo livello e per un form factor che porta l’esperienza di utilizzo ad uno step successivo. Vista l’esclusività del terminale, un simile crollo di prezzo non può essere trascurato: sta a te cogliere la palla al balzo tempestivamente.

Manca poco al termine della promozione di oggi, per cui sfrutta l’opportunità e metti a segno il colpaccio su Amazon: grazie ad uno sconto esagerato del 44%, Samsung Galaxy Z Fold3 5G potrà essere tuo ad un prezzo di soli 995 euro (anche a rate) invece di 1765 euro.

Mega offerta per Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Lo schermo pieghevole interno da 7,6 pollici di questo dispositivo Samsung consente di goderti al meglio giochi e contenuti multimediali, con anche la possibilità di lavorare in multitasking relegando documenti ed applicazioni in un preciso spazio. L’innovativo form factor dà modo di ridurre le dimensioni del terminale che, una volta chiuso, potrà essere tranquillamente riposto nella tasca dei pantaloni.

A tua disposizione troverai anche l’utilissima S Pen (acquistabile separatamente) grazie alla quale sarai in grado di prendere appunti al volo sempre e dovunque, oltre a beneficiare di tutte le funzioni offerte dalla suite di Samsung. Massime performance grazie al contributo del processore Qualcomm Snapdragon 888, supportato da 256 GB di storage interno e ben 12 GB di memoria RAM.

La connettività 5G assicura poi un’incredibile velocità di navigazione sul web. Stiamo inoltre parlando di un prodotto impermeabile che gode di certificazione IPX8: nessun problema utilizzandolo a diretto contatto con l’acqua. Prima che i modelli disponibili finiscano, aggiungi al carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Z Fold3 5G a quasi metà prezzo: lo riceverai subito a casa in un lampo e senza spese di consegna.