Samsung Galaxy Z Fold2 5G si aggiorna: ecco tutte le novità

Dopo l'arrivo delle patch di sicurezza di dicembre per Samsung Galaxy Z Fold e Z Fold 5G, in queste ore anche il modello Samsung Galaxy Z Fold2 5G riceve l'update alle patch di dicembre. Il colosso sudcoreano continua a essere impegnato a 360° per quanto riguarda il rilascio delle ultime correzioni di sicurezza per i suoi device di top di gamma (anche degli anni passati), mentre prosegue il lavoro alla One UI 4.0 in questi giorni aggiornata alla beta 2 anche su Samsung Galaxy S10 e Note 10.

Arriva la patch di dicembre su Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Le ultime informazioni in rete indicano che i Samsung Galaxy Z Fold2 5G venduti in Cina, Taiwan e Hong Kong stanno ricevendo il firmware F9160TBS3EUK1 con le ultime correzioni di sicurezza di Android (lato Google) e della One UI (lato Samsung). Sebbene il changelog non ne faccia menzione, è molto probabile che siano presenti anche miglioramenti sotto il cofano e ottimizzazioni varie.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy Z Fold2 5G e Galaxy A71 5G stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento da qualche ora a questa parte. Non è ancora chiaro quando i dispositivi riceveranno la build anche nel nostro Paese, è probabile che serviranno un paio di settimane affinché il rollout sia completato, ma nel mentre è possibile controllare la disponibilità del nuovo firmware dal pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

